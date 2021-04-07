МЗС Росії звинуватило Київ і Захід в «агресивній кампанії»

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну і низку західних країн у веденні «агресивної інформаційної кампанії» з метою покласти на Москву відповідальність за ескалацію напруженості на Донбасі і на російсько-українському кордоні.

«Розглядаємо подібну політику дезінформації як дії, покликані створити необхідний інформаційний фон і відвернути увагу від власних військових приготувань Києва на Донбасі ... і нарощування військової активності країн НАТО на території України», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України на півночі, сході й півдні.

1 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає збройні сили на своїй території на свій розсуд, і це «не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози».

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.