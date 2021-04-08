Брянська, Білгородська, Воронезька область: Росія накопичує військо вздовж східного кордону України

У середу Міністерство оборони Росії повідомило, що командувач військами Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов «під час контрольної перевірки військ за зимовий період навчання» відвідав 4 військові полігони в Брянській, Білгородській і Воронезькій області. Ці полігони не раз згадувалися в 2015-2016 роках в контексті війни на сході України, а поруч з одним з них незалежна розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла наметовий табір і польовий шипиталь, розбиті зовсім нещодавно.

Як мовиться в повідомленні російського військового відомства, командувач військами ЗВО «під час контрольної перевірки військ за зимовий період навчання» побував на полігонах Погоново, Богучар, Клинці та Валуйки. Як вдалося встановити CIT за допомогою відкритих джерел - фотографій в соцмережах і даних сервісу gdevagon.ru, саме в районі Погоново вивантажується значна частина перекинутих на захід і на південь Росії військ, пересування яких в останні тижні змусили експертів говорити про можливу підготовку Москви до повномасштабних бойових діяй на українській території.

Російська служба Радіо Свобода розповідає про новий військовий польовий табір в Погоново і про інші військові полігони і бази, які відвідав генерал-полковник Журавльов і які вже використовувалися російською армією для концентрації озброєнь і особового складу під час і відразу після закінчення «гарячої» фази війни на сході України.

Погоново, Воронезька область, 250 км до кордону з Україною

Виявити новий табір російських військ у Воронезькій області CIT вдалося завдяки відео очевидців, які зняли поїзди з танками Т-72Б3, що рухалися на південь. За номерами платформ аналітики CIT з'ясували, що вони рухаються з Кемеровської області на станцію Маслівка, розташовану в межах міста Воронежа, а відправником і отримувачем вантажу є 74-а гвардійська мотострілецька бригада з Югри, Ханти-Мансійський автономний округ в Тюмені, що у понад 3 тисячі кілометрів від Воронежа.

Там же, в районі Масловки, на опублікованому в ТікТок відео місцевого жителя потрапили танковози, що перевозять важкі вогнеметні системи (ТОС) – про їхнє застосування в Сирії Радіо Свобода писало восени 2015 року.

Крім цього, на відео очевидців в околицях Воронежа, в Новій Усмані, потрапили колони з реактивними системами залпового вогню «Ураган» та іншої військової техніки.

У соціальній мережі «ВКонтакте» є фотографії та відео нового наметового табору і польового госпіталю, зняті на південь від СНТ «Берізка» на південній околиці Воронежа. Це місце розташоване поряд з північною частиною великого військового полігону Міноборони Погоново, заради створення якого в 50-і роки минулого століття тут було знищено відразу кілька сіл (зараз нащадки їхніх жителів діляться один з одним у «ВКонтакте» спогадами про «довоєнне» життя ).

У коментарях під статтею місцевого видання «Моє! Воронеж», яке ще 27 березня повідомляло про активність військових в районі станції Маслівка, місцеві жителі скаржилися, що військові розбили табір не на території самого полігону, а через дорогу, в полі, що безпосередньо примикає до житлових домівок.

Новий польовий табір в районі Погоново на свіжих супутникових знімках:

У розслідуванні Conflict Intelligence Team відзначається, що в 2014-2015 роках табори російських військ, які брали участь в бойових діях в Донбасі, розташовувалися набагато ближче до українського кордону. Втім, на відео очевидців потрапила військова колона з вантажівками і бронеавтомобілями «Тигр» в районі міста Острогожськ, розташованого в ста з гаком кілометрів на південь від Воронежа і набагато ближче до України.

Не виключено, що ця колона рухалася в напрямку ще одного військового полігону Міноборони у Воронезькій області, в Богучарі, який також було проінспектовано командувачем військами ЗВО. Його також вже згадували журналісти під час війни в Донбасі в 2015 році як місце, де Росія має намір побудувати велику військову базу . Погоново в такому випадку може грати роль свого роду «домашньої» бази.

Проінспектовані командувачем ЗВО бази і полігони російських військ в Воронежі, Богучарі, Валуйки і Клинцях:

Богучар, Воронезька область, 45 км до кордону з Україною

Про те, що Росія збирається облаштувати новий військовий полігон всього в 45 кілометрах від Луганської області України, агентство Reuters писало ще у вересні 2015 року.

З даних держзакупівель випливало, що вона прийме понад 1300 одиниць техніки і понад 5000 військовослужбовців. Згідно з документами, російське Міноборони мало намір перетворити старе армійське сховище в Богучарі в полігон з десятками будівель і спеціальних споруд. Очікувалося, що там будуть побудовані десятки казарм, артилерійські склади, лазарет, басейн і навчальний комплекс. Також база повинна була включати штаб з вузлом зв'язку, велику їдальню, спорткомплекс з тенісним кортом і бадмінтоном і кінологічний центр з 30 собаками.

Військовий полігон в Богучарі, знімок зі супутника:

У 2016 році Газета.ру повідомляла про погані умови проживання солдатів на базі в Богучарі, про загадкові смерті військових-строковиків і про процвітаючу тут дідівщину. У 2016 році військовослужбовці декількох частин, дислокованих в Богучарі, публікували в своїх акаунтах в соціальних мережах фотографії, зроблені в Луганській області України.

1 грудня 2020 року російські державні ЗМІ повідомили про відкриття ще одного полігону, на цей раз вже в Богучарський районі, в районі села Криниця, розташованого в 30 з невеликим кілометрах на південь від міста.

Як розповідали «Вести» в цьому відеосюжеті, полігон в Криниці покликаний розвантажити згадуваний вище полігон Погоново. Журналіст телеканалу згадав, що територія площею майже в 70 квадратних кілометрів використовувалася військовими і раніше, але до повноцінного облаштування військової бази танкісти могли використовувати лише холості снаряди.

Не виключено, що саме на полігони в Богучарі або Криниці направляються і деякі з військових колон, знятих очевидцями в останні тижні – наприклад, 26 березня в місті Россош, розташованому між Воронежем і Богучаром.

Є і ще один пункт призначення, куди могла направлятися ця колона, яка розташована не на південь, а на захід від Росоші. У 2015 році повідомлення про будівництво нового полігону в Богучарі з'явилися незабаром після новин про іншу велику військову базу, що споруджується Міністерством оборони і, розташована ще ближче до українського кордону, в селі Солоті біля міста Валуйки Бєлгородської області. Цю базу, як випливає з повідомлення прес-служби Міноборони, днями також відвідав командувач ЗВО

Валуйки, Бєлгородська область, 25 км до кордону з Україною

Дані сайту держзакупівель виявили сліди будівництва бази в Валуйки все в тому ж 2015 році. Як випливало з документів держзакупівель, знайдених Reuters, військове містечко повинно було бути розміщено на 300 гектарах в селі Солоті і складатися з 9 казарм на 3500 солдатів, складів для зберігання ракетно-артилерійських озброєнь і інших боєприпасів площею більше 6000 квадратних метрів, великої навчального комплексу і медичного центру з лазаретом на 50 ліжок, який міг бути значно розширений в разі «масового надходження поранених».

На базі повинні були бути кілька майданчиків для підготовки фахівців, зокрема для артилерії, ППО, а також навчання роботі з танками, БМП і БТР, а також штаб з вузлом зв'язку, їдальня, культурно-дозвільний центр з льодовою ковзанкою, лазня, споркомплекс з басейном, майданчиками для тенісу та бадмінтону, машинодром, житловий комплекс більш ніж на тисячу квартир та інші допоміжні приміщення.

За документами роботи зі спорудження бази в Валуйки повинні були закінчитися в квітні 2016 року. Через кілька місяців, у червні та липні, міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm опублікувало розслідування на основі супутникових знімків Google і постів російських військових в соцмережах, з якого випливало, що база в Валуйки дійсно була побудована, причому крім військового містечка в Солоті в її складу увійшов колишній аеродром в самих Валуйки (дві локації розділяють усього 10 кілометрів, обидві вони офіційно приписані до військової частини 34670 752-го гвардійського мотострілецького полку).

У коментарях на сайті wikimapia.org говорилося, що на колишньому аеродромі в Валуйки ще наприкінці березня 2014 року було створено передову базу армійської авіації ВПС Росії, на якій зосереджені бойові вертольоти Мі-24П і Мі-24ПН, транспортно-десантні вертольоти Мі-8МТВ і вертольоти–постановники перешкод Мі-8СМВ. Користувач, що залишив цей коментар, припустив, що у Валуйки перекинута група зі складу 549-ї авіаційної бази армійської авіації ВПС Росії з Прібилова Ленінградської області.

Військова база у Валуйках на території колишнього аеродрому, знімок з супутника:

Є і ще один пункт призначення, куди могла направлятися ця колона, яка розташована не на південь, а на захід від Росоші. У 2015 році повідомлення про будівництво нового полігону в Богучарі з'явилися незабаром після новин про іншу велику військову базу, що споруджується Міністерством оборони, і яка розташована ще ближче до українського кордону, в селі Солоті біля міста Валуйки Бєлгородської області. Цю базу, як випливає з повідомлення пресслужби Міноборони, днями також відвідав командувач ЗВО.

Валуйки, Бєлгородська область, 25 км до кордону з Україною

Дані сайту держзакупівель виявили сліди будівництва бази в Валуйки все в тому ж 2015 році. Як випливало з документів держзакупівель, знайдених Reuters, військове містечко повинен був бути розміщений на 300 гектарах в селі Солоті і складатися з 9 казарм на 3500 солдатів, складів для зберігання ракетно-артилерійських озброєнь і інших боєприпасів площею більше 6000 квадратних метрів, великої навчального комплексу і медичного центру з лазаретом на 50 ліжок, який міг бути значно розширений в разі «масового надходження поранених».

На базі повинні були бути кілька майданчиків для підготовки фахівців, зокрема для артилерії, ППО, а також навчання роботі з танками, БМП і БТР, а також штаб з вузлом зв'язку, їдальня, культурно-дозвільний центр з льодовим катком, баня, Споркомплекс з басейном, майданчиками для тенісу та бадмінтону, машінодром, житловий комплекс більш ніж на тисячу квартир та інші допоміжні приміщення.

За документами роботи зі спорудження бази у Валуйках повинні були закінчитися в квітні 2016 року. Через кілька місяців, у червні та липні, міжнародне волонтерство співтовариство InformNapalm опублікувало розслідування на основі супутникових знімків Google і постів російських військових в соцмережах, з якого випливало, що база в Валуйках дійсно була побудована, причому крім військового містечка в Солоті в її складу увійшов колишній аеродром в самих Валуйках (дві локації розділяють усього 10 кілометрів, обидві вони офіційно приписані до військової частини 34670 752-го гвардійського мотострілецького полку).

У коментарях на сайті wikimapia.org говорилося, що на колишньому аеродромі в Валуйки ще в кінці березня 2014 року було створено передова база армійської авіації ВПС Росії, на якій зосереджені бойові вертольоти Мі-24П і Мі-24ПН, транспортно-десантні вертольоти Мі-8МТВ і вертольоти - постановники перешкод Мі-8СМВ. Залишив цей коментар користувач припустив, що в Валуйки перекинута група зі складу 549-ї авіаційної бази армійської авіації ВПС Росії з Прібилова Ленінградської області.

У червні 2016 року РБК повідомляв про перекидання в Валуйки 23-й окремої мотострілкової бригади з Самари. Насправді, як свідчили знайдені волонтерами InformNapalm пости в соцмережах військовослужбовців бригади, перші з них з'явилися в Валуйках ще в грудні 2015-го. 23 лютого 2016 року, в День захисника вітчизни, на центральній площі міста відбувся марш з показовим виступом розвідників бригади при особистій участі тимчасового виконувача обов'язків її командира полковника Сергія Казачкова.

З відкритих джерел відомо, що військовослужбовців іншої мотострілецької бригади, 28-ї омсбр з Єкатеринбурга, навесні 2015 року було перекинуто ще на одну нову російську військову базу недалеко від України, в місті Клинці Брянської області. В рамках нещодавньої «контрольної перевірки військ» вона також була проінспектована генерал-полковником Олександром Журавльовим.

Клинці, Брянська область, 45 км до кордону з Україною і Білоруссю

21 травня 2016 року тодішній міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Росія не відмовилася від планів зі захоплення України і підсилює своє угрупування на кордоні, плануючи розгорнути додаткові з'єднання військових частин.

Ця заява послідувала за розслідуванням InformNapalm про будівництво Росією нової військової інфраструктури в Брянській області, в місті Клинці. Місцеві ЗМІ писали тоді, що з 1 квітня в Клинцях почалася підготовка території до зведення казарм, службового житла, а також іншої інфраструктури - спорткомплексів з басейнами, магазинів. Прибуття військових сюди очікувалося у вересні 2016 року, проте вже в травні в Калинці стали прибувати військовослужбовці 28-ї омсбр.

У грудні 2019 року білоруський журналіст Денис Івашин, заарештований нещодавно за розслідування про колишніх українських «беркутівців» у білоруському ОМОНі, проаналізував дані відкритих джерел і дійшов висновку, що Міністерство оборони Росії розвернуло в Клинцях на базі 28-ї омсбр цілу мотострілкову дивізію, яка увійшла в 20-ю загальновійськову армію Західного військового округу.

До її складу увійшли 488-й і 254-й механізовані полки (МСП), 59-й танковий полк, 856-й самохідний артилерійський ракетний полк, 1259-й зенітний ракетний полк, окремі зенітно-ракетний і протитанковий дивізіони, 5 окремих батальйонів і 3 окремі роти. Тільки в 488-му МСП, згідно з даними супутникових знімків, восени 2019 року налічувалося до 30 танків Т-72, майже 90 БМП-2, кілька десятків систем артилерії, в тому числі 12 одиниць буксируваних 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б» і кілька установок БМ-21 «Град». На думку Дениса Івашина, все це свідчить про накопичення Росією біля кордонів України і Білорусі ударних наступальних формувань.

Військове містечко, один з об'єктів російської бази в Клинцях:

Російський військовий аналітик Олександр Гольц в червні 2016 року говорив в інтерв'ю Радіо Свобода про перекидання нових військових підрозділів в Калинці та Валуйки, що ці дії Росії з точки зору керівництва Міноборони є відповіддю на розміщення чотирьох батальйонів сил НАТО в країнах Балтії, а також відповіддю на потенційну загрозу безпеці з боку України. Клинці, за його словами, були обрані як місце для військової бази через складність перекидання військ в Калінінградську область, як стратегічно вигідна західна точка Росії в безпосередній близькості відразу до двох кордонів – білоруського та українського.

6 квітня в інтернеті було опубліковано відео нового перекидання військової техніки в Калинці. Ще одне відео «навчань», з коментарем «На Україну!» імовірно зняте в Клинцях, було опубліковано 4 квітня користувачем ТікТока @ userceqoca12er.

Чи чекати великої війни?

Як відзначають аналітики Conflict Intelligence Team, масоване стягування російських військ до українських кордонів хоча і є безпрецедентним за масштабами останніх років, але поки не говорить про неминучість нової війни Росії з Україною.

«Неможливо уявити, щоб українські війська почали наступ через російський кордон, а для введення військ на Донбас для підтримки сепаратистських формувань логічніше було б розміщувати їх в Ростовській області. Тому очевидно, що диспозиція російських сил щонайменше у Воронезькій області носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер. Однак навіть у цьому випадку не можна однозначно говорити про неминуче вторгнення російських військ на підконтрольну Україні територію», – йдеться в матеріалі CIT, присвяченому новому польовому табору поряд з полігоном Погоново.

Дійсно, в 2014-2015 роках основна маса військ, які брали участь в бойових діях в Донбасі, базувалася в Ростовській області, причому найчастіше польові табори розбивалися в безпосередній близькості від кордону, звідки російська артилерія і ракетні війська могли безпосередньо обстрілювати українські позиції.

Як говорив в інтерв'ю Радіо Свобода і українській службі ВВС і аналітик CIT Руслан Левієв, російська версія про «навчання» і «контрольних перевіркок» військ також викликає багато сумнівів – найближчі загальновійськові навчання «Захід-2021» заплановано на осінь, а локальні вчення в Криму і Південному військовому окрузі вже завершилися.

Проте, за словами Левієва, повністю виключати сценарій нової великої військової операції не можна:

«Там дуже багато мотострілецької техніки, техніки повітряно-десантних військ, артилерії. Для повномасштабної війни досить, в тому числі для наступальних операцій. Причому для операцій на дуже великому фронті, тому що ми бачимо дуже потужна зброя, той же «Град» або «ураган». Це не просто допомога для якоїсь оборонної операції, виглядає так, як ніби хтось готується до масштабної війни».

У міру появи інтернеті нових відеозаписів перекидання військ, каже Левієв, впевненості в тому, що все, що відбувається – лише демонстративна гра м'язами, у нього стає все менше.

Роман Бурко з InformNapalm також вважає, що саме по собі перекидання техніки більше нагадує лише акцію залякування. Проте, він звертає увагу на те, що до кордонів України перекидаються не тільки танки і артилерія, а й штаби управління, а також зв'язківці, без яких неможлива координація масштабної військової операції.

Про недавню появу однієї з відповідних таким завданням військових частин в Криму стало відомо завдяки курйозу: в кримському телеграм-каналі @ams_driver 6 квітня було опубліковано відео затримання російського військового, який для чогось вирішив викрасти «Жигулі» і покататися на них.

На відео, відповідаючи на питання співробітників поліції, які затримали його, він говорить, що є військовослужбовцем 38 гвардійської бригади управління ВС РФ, дислокованої в Московській області, стверджує, що приїхав до Криму з своїми товаришами по службі «у відрядження», а також називає своє ім'я, дату народження і місце проживання в Курській області. Ці дані дозволили знайти профілі рідних затриманого в соціальних мережах і підтвердити його приналежність до 38-й бригади, в якій він, як з'ясувалося, проходить строкову службу з осені 2020 року.

Буркопише в фейсбуці, що перекидання 38-ї бригади управління в Крим може бути тривожним сигналом:

«Це дуже цікава бригада, що складається з батальйону управління і декількох батальйонів зв'язку. Серед завдань, які вона виконує – налагодження зв'язку у військово-польових умовах, а також посадка літаків з групами десантників і встановлення навігації авіаційної техніки. Це ознака підтягування штабів управління. Звичайн , це не означає, що наступ почнеться завтра або через тиждень. Зараз росіяни тільки вчаться і тренуються, накопичують бойовий потенціал і, безумовно, будуть чекати зручного політичного моменту, або створять цей момент самостійно. Коли він настане, восени 2021, або через рік, або більше? На це питання поки що важко відповісти. Можливо, він не настане ніколи, завдяки зусиллям України та її партнерів, але завжди треба готуватися до найгірших сценаріїв, тримаючи при цьому голову холодною».