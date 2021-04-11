Бойовики тричі обстріляли позиції ООС за добу – штаб

Російські гібридні війська тричі порушували режим тиші протягом доби 11 квітня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Всі три, згідно зі зведенням, відбулися в районі діяльності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Неподалік населеного пункту Невельське противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», – повідомляє штаб.

За даними штабу, внаслідок сьогоднішніх обстрілів бойовиків ніхто з українських військових не постраждав.

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Незаконні збройні угруповання наразі не робили заяв про бойові дії 11 квітня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.