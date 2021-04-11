Якщо Росія діятиме щодо України необдумано, «будуть наслідки» – Блінкен

Сполучені Штати попередили про «наслідки», якщо Росія «діятиме необдумано або агресивно» щодо України на тлі занепокоєння накопиченням московських військ біля кордонів України. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 11 квітня в інтерв’ю каналу NBC.

«Президент Байден чітко про це говорив. Якщо Росія діятиме необдумано або агресивно (щодо України – ред.), вона заплатить, будуть наслідки», – сказав Блінкен.

9 квітня Блінкен проконсультувався з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції щодо необхідності припинення Росією військового накопичення на окупованому Кримському півострові та біля східних кордонів України.

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Раніше 11 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що Велика Британія та США протистоять спробам Росії дестабілізувати Україну.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.