США, Франція й Німеччина обговорили нарощування військової присутності Росії біля України і в Криму

Голови зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів Америки, Франції й Німеччини в окремих розмовах обговорили 9 квітня нарощування військової присутності Росії біля кордонів України і в окупованому українському Криму, а також провокації Росії на окупованій частині сходу України і російську агресивну риторика, повідомив Державний департамент США.

У цих розмовах державного секретаря США Антоні Блінкена з міністрами закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном і Німеччини Гайко Маасом ішлося, зокрема, про необхідність посилення консультацій між союзниками в НАТО посеред побоювань щодо можливості значної ескалації російської агресії на сході України.

За повідомленням речника Держдепартаменту Неда Прайса, Блінкен і Ле Дріан «обговорили необхідність, щоб Росія припинила свою небезпечну і безвідповідальну риторику, нарощування своєї військової присутності в окупованому Криму і вздовж кордонів України, а також односторонні російські провокації» на лінії фронту на сході України.

А в перебігу розмови Блінкена і Мааса співрозмовники «наголосили на важливості підтримки України» в її протистоянні провокаціям Росії на сході України, в Криму і вздовж українських кордонів, а також на «на необхідності, щоб Росія негайно припинила нарощування своєї військової присутності» і агресивну риторику.

Ле Дріан, крім того, мав окремі розмови з Маасом і з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і після всіх цих переговорів заявив, що Росія мусить пояснити мотиви пересувань своїх військ, зупинити свої провокації і піти на деескалацію становища.

За повідомленням Білого дому, США ведуть дипломатичну роботу з Росією й іншими країнами з приводу «ескалації агресії Росії на сході України, зокрема пересувань російських військ на українських кордонах».

«Ми, звичайно, перебуваємо в близьких консультаціях і працюємо з нашими партнерами й союзниками в регіоні, щоб оцінити становище, обмінятися розвідувальними даними і визначити, що відбувається … і що ми можемо з цим зробити», – сказала журналістам речниця Білого доку Джен Псакі, але не стала уточнювати подробиць цього процесу.

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська.

Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

Водночас у Москві прямо попереджають, що що в разі активнішого опору Києва останній активізації російської агресії на окупованій частині українського Донбасу з поновленням повноформатних воєнних дій ситуація на цій території буде погіршена, і вину за це Москва буде намагатися скласти на Київ. Такий самий наслідок, кажуть у Москві, мало б і ймовірне подальше зближення України з НАТО.

В Україні у відповідь звинувачують Росію в «цілеспрямованій кампанії дезінформації» і «агресії в інформаційному просторі» й наголошують, що євроатлантичний вибір України є її суверенним правом, на яке не має права впливати Росія.

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи цими днями в зоні операції Об’єднаних сил, нагадав, що з початку цього року там були вбиті вже 26 українських військовослужбовців – порівняно з 50 за весь минулий рік.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, визнали з початку року ліквідацію близько 20 своїх бойовиків.