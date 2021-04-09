Путін перед візитом Зеленського до Туреччини розповів Ердоганові про «внутрішньоукраїнську кризу»

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердонаном виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану «внутрішньоукраїнську кризу», повідомили в Кремлі. Цими словами пропаганда в Росії традиційно позначає агресію цієї країни проти України на окупованій частині Донбасу і невизнання Москвою, що саме вона здійснює цю агресію.

Як повідомили про в Кремлі цю розмову, яка відбулася напередодні візиту до Туреччини президента України Володимира Зеленського, Путін висловлював занепокоєння тим, що, за його словами, Україна нібито «ухиляється від виконання мінських домовленостей», а останнім часом іще й «поновила небезпечні провокаційні дії, спрямовані на загострення становища на лінії контакту».

У Туреччині про цю розмову офіційно повідомили дуже коротко й без подробиць, зазначивши лише, що в її перебігу були обговорені «регіональні питання».

10 квітня в найбільшому місті Туреччини Стамбулі має відбутися зустріч Ердогана і Зеленського в перебігу дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня Україна – Туреччина.

Туреччина загалом підтримує Україну в її протистоянні агресії Росії, хоча не приєднувалася до західних санкцій проти Москви. Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і виступає на захист кримських татар – тюркського народу, який зазнає переслідувань і репресій під російською окупацією в Криму.

Останнім часом між Туреччиною, яка є членом НАТО, і Україною також розгортається військово-технічна співпраця, що має на меті посилити обороноздатність України перед можливою активізацією російської агресії.

Але водночас Туреччина, на відміну від інших членів НАТО, намагається втримувати з Росією відносно добрі стосунки, аж до закупівель російського озброєння, несумісного з системами НАТО, що призвело до санкцій США проти Анкари.

Росія останніми днями різко нарощує свою військову присутність на кордонах України, а також на окупованих територіях Криму й частини Донбасу і натякає на ймовірність нового воєнного вторгнення в разі активнішого опору Києва останній активізації російської агресії на окупованій частині українського Донбасу з поновленням повноформатних воєнних дій, у чому Москва буде намагатися звинуватити Київ.