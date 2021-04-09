«Зеленський хоче заручитися підтримкою Ердогана, донести меседжі до Путіна» – Ігор Семиволос

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, може відвідати з візитом Туреччину і зустрітися з президентом цієї країни Реджепом Тайїпом Ердоганом. Лідери країн говоритимуть про «ескалацію агресії Росії на Донбасі», ситуацію в окупованому Росією українському Криму, загалом про військову співпрацю, а також про економічні відносини, припускають фахівці.

Володимир Зеленський, за попередньою інформацією, візьме участь у засіданні стратегічної ради Україна-Туреччина. Також припускають, що відбудеться зустріч Зеленського з Ердоганом віч-на-віч. Серед іншого, ймовірно, будуть обговорюватися питання військового співробітництва між Анкарою та Києвом.

В Офісі президента України на запитання Радіо Свобода щодо запланованого візиту глави української держави до Туреччини не дали ствердної відповіді, водночас там і не заперечили, що готують зустріч Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом.

Президенти двох країн можуть обмінятися оцінками щодо ситуації, пов’язаної із посиленням обстрілів українських позицій на Донбасі російськими гібридними силами, а також стягуванням російських військ до українських кордонів. Також говоритимуть про поточну ситуацію на окупованому Росією півострові Крим, очікують експерти.

Поряд із тим важливою частиною зустрічі Зеленського з Ердоганом буде співробітництво в економічній сфері, вважає виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Зеленський хоче використати авторитет Туреччини у форматі тих процесів, які відбуваються навколо загострення ситуації на сході України

«Ключове питання – це зона вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. Є там низка винятків, на яких Туреччина дуже серйозно наполягає, а для нас вони не дуже цікаві. Цілком можливо, що візит до Туреччини буде закріплюючим після візиту у Катар. Туреччина і Катар мають серйозні відносини, і цілком можливо, що українське керівництво хоче заручитися підтримкою Туреччини у співробітництві з Катаром.

Щодо військово-технічного співробітництва, то є хороша перспектива, враховуючи окреслений на сьогодні напрямок, – закупівля БПЛА та співробітництво щодо будівництва кораблів.

З іншого боку, цілком можливо, що Зеленський хоче заручитися підтримкою Ердогана, можливо, через Ердогана донести певні меседжі до Путіна, або ще якимось чином використати авторитет Туреччини у форматі тих процесів, які відбуваються навколо загострення ситуації на сході України та концентрації військ Росії біля наших кордонів. Принаймні консультації були би доречними», – припускає Семиволос у коментарі Радіо Свобода.

«Байрактари», корвети та «Кримська платформа»

Втім, розраховувати на допомогу Ердогана у вирішенні воєнних питань на сході України – це перебільшення його можливостей. Анкара може посперечатися з Москвою у питаннях, пов’язаних із Сирією, Лівією чи Південним Кавказом. Туреччина є потужною силою у Середземному морі, тоді як у Чорному має концентрацію флоту, нездатну конкурувати з Росією, наголошує науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Путін називає Ердогана прикладом того, як треба взаємодіяти. Але вся ця гра відбувається поза нашим регіоном

«Зараз на турецький напрямок, особливо за нинішньої влади, робиться велика ставка, але до того загострення, що ми маємо зараз, це не має стосунку. Росія з Туреччиною так цікаво взаємодіють, з одного боку, є точки напруження, з іншого боку, Путін називає Ердогана прикладом того, як треба взаємодіяти. Але вся ця гра відбувається поза нашим регіоном.

У нашому регіоні Туреччина ще не є, хоч і має амбіції, регіональною державою. Тому максимум, чого можна очікувати – це підтримка «Кримської платформи». Це дітище чинної влади, це важливе для неї питання, і Ердоган тут може бути партнером.

Щодо військово-технічної співпраці, то купуємо у них безпілотники, з виробництвом спільним на нашій території поки не просувається, відповідно, ми там наче купляємо ще системи зв’язку, паралельно є постачання двигунів для безпілотників турецьких, є розмова про двигуни для турецьких гелікоптерів, хоча це – розмови.

Без того, щоб Україна сама розвивалася, ми у цьому співробітництві підходимо то стелі, до верхньої межі. Можливо, ще підпишуть контракт щодо турецьких корветів. З точки зору військово-технічного співробітництва, це міг би бути найголовніший момент візиту», – зауважує Бєлєсков у розмові з Радіо Свобода.

Авіасполучення та торгівля

Значно швидше за військово-технічне співробітництво між Україною та Туреччиною розвивається економічна співпраця, вважають експерти. Серед іншого, Київ та Анкара розширюють транспортне сполучення. Так, за повідомленням Avianews.com, нові двосторонні домовленості дозволяють авіакомпаніям обох країн відкрити нові рейси з міста Газіпаша в турецькій провінції Анталья в Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Львів, Херсон, Миколаїв, Вінницю, Чернівці, Івано-Франківськ та Запоріжжя. Таку взаємодію слід поглиблювати, і не обмежуватися лише авіаціним сполученням, зазначає експерт з питань транспорту Олександр Кава.

Авіасполучення між Україною і Туреччиною є найінтенсивнішим з усіх міжнародних напрямків, які є з України

«Це перспективний напрямок. Авіасполучення між Україною і Туреччиною є найінтенсивнішим з усіх міжнародних напрямків, які є з України, якщо рахувати двосторонні польоти між двома країнами. Напрямок до Газіпаші буде дуже популярним в період літніх відпусток. Цей аеропорт розташований недалеко від Антальї, де багато курортів, куди щороку їздять десятки тисяч громадян України на відпочинок. Цей напрямок конкуруватиме із чартерними рейсами з України в Анталью.

Під час візиту президента України до Туреччини варто було би обговорити подальше розширення авіаційного сполучення між Україною і Туреччиною, тому що попит є як і серед громадян України, так і Туреччини. Крім цього, варто говорити про розширення і активізацію паромних сполучень. Так само актуальне питання – це міжнародні автомобільні перевезення, оскільки країни досі працюють за двосторонніми договорами. Так само можна нарощувати обсяг міжнародних автомобільних вантажних перевезень», – каже Кава у коментарі Радіо Свобода.

Президент Зеленський вже двічі відвідував Туреччину. Він зустрічався з президентом Ердоганом в Анкарі у серпні 2019 року та у Стамбулі у жовтні 2020 року. Лідер Туреччини відвідав з візитом Київ у лютому 2020 року. У серпні того ж року Ердоган у Стамбулі приймав делегацію України на чолі з віцепрем’єр-міністром Олегом Уруським.

Україна та Туреччина уклали низку угод щодо військового співробітництва. Зокрема, у царині оборонної промисловості держави підписали меморандум, що засвідчує наміри сторін розпочати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та усіх видів турбінних двигунів.

Країни також мають рамкову військову угоду, що, серед іншого, передбачає обмін розвідувальними даними.

Крім того, Київ та Анкара підписали угоду про прямі постачання, яка передбачає продаж Україні Туреччиною корветів класу ADA та ударних безпілотних літальних апаратів «Байрактар».