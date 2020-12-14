США запровадили санкції проти Туреччини через закупівлю озброєння у Росії

Сполучені Штати запровадили санкції проти Туреччини за придбання системи протиракетної оборони у Росії на тлі і без того напружених відносин між Вашингтоном та Анкарою.

Про запровадження санкцій проти оборонного відомства Туреччини 14 грудня оголосив Держдепартамент США.

Санкції передбачають заборону на всі експортні ліцензії США Управлінню оборонної промисловості Туреччини, а також заморожування активів його президента Ісмаїла Деміра, а також віце-президента управління та двох співробітників.

Ще в середині минулого року США заявляли, що придбання Туреччиною систем С-400 може становити загрозу для літаків F-35, оскільки ці дві системи несумісні.