Арестович назвав «єдиний варіант», у якому можливе військове завершення окупації Донбасу

Конфлікт на Донбасі може бути вирішений військовим шляхом тільки в разі, якщо Україні нав’яжуть такий сценарій, вважає спікер Тристоронньої контактної групи, радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Арестович вказав на те, що військовий сценарій на Донбасі становитиме загрозу для сотень, або й тисяч мирних жителів.

«Тобто вбивати власних громадян? Ми – не Росія. Ми не будемо повторювати Грозний тут двічі, як вони повторювали з тисячами жертв мирних мешканців. Ми не можемо собі цього дозволити. Єдиний варіант для військового вирішення проблеми – це коли нам нав’яжуть. Тобто Росія переходить до відкритих бойових дій, і ми туди відповідаємо. Це звісно. Там багато що може бути. Наприклад, наш контрнаступ у відповідь», – заявив він.

Арестович додав, що сценарій, яким іде Україна, узгоджений із її партнерами і це – «політико-дипломатичний шлях при всій складності його і навіть частково, як здається, примарності, та прокачка сектору нацбезпеки і оборони, щоб бути готовими, якщо нам нав’яжуть відкриті бойові дії».

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«Якщо ми зараз підемо у наступ, то ми відразу зіштовхуємося з російськими військами. Це починаються важкі, криваві бої, коли снаряди з обох боків полетять на голови мирних мешканців. Це не те рішення, яке на даному етапі є продуктивним, скажемо так», – підсумував спікер ТКГ.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.