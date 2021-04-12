На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий – ОТУ «Північ»

В районі Операції Об’єднаних сил 12 квітня внаслідок обстрілу російських гібридних сил загинув український військовий, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«Унаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в угрупованні, на місці працює керівництво військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил. Про загибель військового повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації.

«Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню», – зазначають в ОТУ.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.