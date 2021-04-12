У Кремлі заявляють, що не отримували запитів від Зеленського на розмову з Путіним

У Кремлі не отримували запитів від президента України Володимира Зеленського на розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«За останні дні я не бачив ніяких запитів. Мені невідомо про те, що були в останні дні якісь запити», – сказав Пєсков.

У відповідь на питання, чи має Путін щось сказати Зеленському, якщо телефонна розмова відбудеться, Пєсков заявив: «Сподіваємося, що політична мудрість запанує в Києві, і справа не матиме серйозного обороту, і провокаційні дії все-таки зійдуть нанівець».

Радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військових на Донбасі.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.