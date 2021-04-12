Напруженість на російсько-українському кордоні продовжує наростати, а риторика офіційних представників Росії з кожним днем стає все агресивнішою. На думку колишнього заступника начальника генштабу ЗСУ генерала Ігоря Романенка, Володимир Путін вже ухвалив рішення почати бойові дії певної інтенсивності. При цьому найбільш імовірний напрямок, з якого буде завданий удар, це Донбас, враховуючи, що саме на цьому напрямку російська пропаганда активно намагається створити пояснення для такого вторгнення в очах міжнародної спільноти. Однак військовий аналітик не виключає, що Росія може почати наступ з півночі чи з півдня.​

Цей фронт підготовлений і також може взяти участь у наступі. Більш того, удар з півночі ‒ це найкоротший шлях на Київ

«Росія юридично, згідно з договором, має право використовувати білоруську територію для просування своїх військ. Окрім цього, під час останніх російсько-білоруських військових навчань з протиповітряної оборони росіяни завели на територію сусідньої держави свої війська. Цей фронт підготовлений і також може взяти участь у наступі. Більш того, удар з півночі ‒ це найкоротший шлях на Київ. При цьому необов'язково, що російські війська спробують захопити столицю ‒ їм важливо блокувати її, і потім, зупинивши наступ, починати новий виток торгівлі з Заходом. Їх план-максимум, швидше за все ‒ вихід на Дніпро й відсікання того, що вони вважають «російською землею», від іншої частини України», ‒ пояснив експерт в інтерв'ю Крим.Реалії.

За словами Ігоря Романенка, у разі наступу з півдня росіяни можуть спробувати захопити інфраструктуру, пов'язану з постачанням прісної води, а також відсікти від Чорного моря всю континентальну Україну, у першу чергу ‒ Херсонську область. При цьому експерт вважає, що точних планів щодо цього немає навіть у Кремлі, і Путін, почавши війну, діятиме відповідно до ситуації, і просунеться так далеко, як йому це дозволять.

Ми змушені констатувати, що у нас існує протиповітряна оборона, але в принципі немає протиракетної

«Зараз у Росії порівняно з Україною спостерігається серйозна перевага в літальних бойових апаратах, у броньованій техніці, в ракетних комплексах і на морі. Також ми змушені констатувати, що у нас існує протиповітряна оборона, але в принципі немає протиракетної. Саме тому найактуальнішою допомогою з боку наших західних союзників стало б закриття нашого повітряного простору та прикриття з моря, особливо з боку Херсонської області», ‒ вважає Ігор Романенко.

При цьому проросійські ЗМІ не заперечують, що Москва в останні тижні нарощує озброєння і боєготовність у Західному та Південному військовому округах, зокрема і в окупованому Криму. Так, ділова газета «Взгляд» 5 квітня повідомила про «масштабні навчання десантників за участі 7-ї дивізії з Новоросійська та морської піхоти Чорноморського флоту».

Найбільша активність передислокації російської бронетехніки відзначена на Кримському мосту

«Окрім того, відомо і про плани передислокувати до Феодосії 56-у десантно-штурмову бригаду, яку переформують у полк. Також численні очевидці повідомляють у соцмережах про пересування колон військової техніки... Найбільша активність передислокації російської бронетехніки відзначена на Кримському мосту ‒ автомобільному та залізничному. Його навіть перекривали на декілька годин при пересуванні військових колон», ‒ йдеться у статті.

9 квітня російські ЗМІ повідомили про навчання, що проводилися в Чорному морі, під час них малі ракетні кораблі «Грайворон» та «Вышний Волочек» Чорноморського флоту провели стрільби та знищили умовний корабель «супротивника». Подібні маневри також підтверджують занепокоєння генерала Романенка.

Тим часом того ж дня з'явилася інформація, що Сполучені Штати розглядають можливість відрядження військових кораблів у Чорне море. За інформацією джерела в Пентагоні, кораблі ВМС США можуть бути відряджені в регіон на знак підтримки України, і розгортання бойових кораблів саме в цей момент стане свого роду попереджувальним сигналом для Москви.

Наступним кроком Сполучені Штати повідомили Туреччину про проходження двох американських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море наступного тижня. Очікується, що два американські кораблі увійдуть у Чорне море 14 та 15 квітня, і перебуватимуть там до 4 і 5 травня.