Друг Путіна Ротенберг назвав себе власником п’яти санаторіїв у Криму – ЗМІ

Друг президента Росії, мільярдер Аркадій Ротенберг із 2019 року володіє п’ятьма готельними комплексами в анексованому Росією українському Криму, в які він має намір вкласти близько 15 мільярдів рублів (5,4 мільярда гривень у перерахунку). Про це повідомляє РБК із посиланням на представника бізнесмена. Мова йде про санаторії «Ай-Петрі», «Місхор», «Дюльбер», «Перлина» та готелі «Дача Рахманінов».

Усі ці санаторії, крім «Перлини», входять до мережі «Курорти Криму». Аркадій Ротенберг, як стверджує зараз його представник, став бенефіціаром об’єктів наприкінці 2019 року. При цьому у вересні 2019 року представник бізнесмена заперечував зв’язок із санаторіями в Криму. Тоді стало відомо, що мережа «Курорти Криму» змінила власника і опинилася під управлінням закритого пайового фонду «Трес», імовірно пов’язаного з братами Аркадієм і Борисом Ротенбергами.

Санаторії «Ай-Петрі», «Місхор» і «Дюльбер» були продані на торгах підконтрольного Кремлю Міністерства майна і земельних ресурсів Криму влітку 2018 роки за півтора мільярда рублів. При цьому палац «Дюльбер», побудований наприкінці 19-го століття в мавританському стилі для представника російської царської сім’ї, а також парк навколо нього визнані об’єктами культурної спадщини. До лоту разом із санаторієм «Дюльбер» увійшли також земля санаторію «Морський прибій» і ділянка з будівлею дачі «Місхор», в якій відкрили готель «Дача Рахманінов». За будівлі санаторію «Перлина», розташованого біля замку «Ластівчине гніздо», в листопаді 2018 року на торгах були виручені 529 мільйонів рублів (191 мільйон гривень у перерахунку).

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Аркадій Ротенберг – найбільший власник об’єктів туристичного бізнесу в анексованому Криму, писали ЗМІ в лютому 2021 року. Його компанії після анексії півострова скуповували землі і пансіонати часто нижче за ринкову вартість. Тільки кадастрова вартість землі, що стала його власністю, оцінюється в 5,5 мільярдів рублів (майже 2 мільйона гривень у перерахунку).

Наприкінці січня Аркадій Ротенберг заявив, що є власником «палацу» на мисі Ідокопас під Геленджиком із розслідування «Фонду боротьби з корупцією» (включений російською владою до списку «іноземних агентів». ФБК із цим не згоден). Ротенберг розповів, що хоче відкрити під Геленджиком апарт-готель, і сказав, що він не відразу повідомив про те, що володіє комплексом, через «суто людський фактор». У розслідуванні ФБК стверджувалося, що реальний бенефіціар резиденції – Володимир Путін. Можлива вартість «палацу» оцінюється в 100 мільярдів рублів. Путін відкинув причетність до будівлі, заявивши, що нею володіють приватні компанії.

Після анексії Криму в 2014 році Аркадій Ротенберг потрапив під санкції США і ЄС за близькість до Путіна, з яким товаришує більше ніж 50 років. У 2020 році він отримав звання Героя праці за будівництво мосту в Крим через Керченську протоку – він, за оцінкою газети «Ведомости», обійшовся російському бюджету в 300 мільярдів рублів. Ротенберг – один із найбагатших бізнесменів у Росії, його стан оцінюється журналом Forbes у 2,8 мільярда доларів.