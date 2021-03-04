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04 березня 2021, Київ 11:29
Політика

«Патріарх любить спокій і анонімність». Як поруч з «палацом Путіна» знайшлася «дача Кирила»

За даними журналістів видання Readovka, резиденція належить Московській патріархії, а особистою дачею патріарха вона стала за 22 мільярди рублів

Журналісти видання Readovka виявили на узбережжі Чорного моря поруч із Геленджиком резиденцію, володіння якої приписують патріарху Кирилу. За даними журналістів, резиденція належить Московській патріархії, а особистою дачею патріарха вона стала за 22 мільярди рублів. Офіційно її називають «духовним центром», але на ділі туди приїжджає тільки патріарх. Одна з авторів розслідування – журналістка Анастасія Мілюкова розповіла телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що відомо про цей об'єкт і як реагують на такий духовний центр місцеві жителі.

– Вартість цієї святої резиденції – 22 мільярди рублів. Звідки ця цифра?

Туди постійно приїжджає патріарх відпочивати. Саму ділянку та прилеглу територію охороняють співробітники ФСО

– Спочатку ми отримали документи на будівництво духовного центру. Спочатку вартість цього духовного центру була 500 мільйонів рублів, плюс-мінус кілька тисяч. Відповідно, ціна почала зростати, ділянка почала розширюватися і виросла до 22 мільярдів. Тому така сума. Це все теж випливає з документів, які ми отримали на руки.

– Якщо це духовний центр, проходять там якісь богослужіння?

– Ні, там ще жодного разу не проходило жодного богослужіння, туди постійно приїжджає патріарх відпочивати. Більше того, саму ділянку та прилеглу територію – ліси і все, що є при дорозі, – охороняють співробітники ФСО, тому дуже складно там навіть прогулятися. Це створює величезні проблеми для місцевих жителів, для туристів.

– Тобто патріарх Кирило туди приїжджає кілька разів на рік тільки заради відпочинку?

Виселяють з сусіднього санаторію людей. Представники патріарха обходять кафе і попереджають, щоб не шуміли. Патріарх любить спокій і анонімність

– Так, він приїжджає заради відпочинку, заради цього виселяють з сусіднього санаторію людей – з кімнат, з яких можна дивитися на цей палац. Більше того, оскільки це південь Росії, там дуже багато кафе, і щоб не було гучної музики, як я розумію, представники патріарха обходять ці кафе і попереджають, щоб не шуміли. Патріарх любить спокій і анонімність.

– Ви говорите, що виселяють із сусіднього санаторію – це саме в той момент, коли приїжджає патріарх Кирило?

– Так. Там є санаторій «Голубая даль», в який приїжджають хворі діти – діти з ДЦП. Оскільки там лікувальні місця, номерів, я думаю, не так багато, виселяють, щоб не дивилися, як відпочиває патріарх.

– Щось відомо про думку місцевих людей? Я так розумію, що ті люди, які там живуть, частина з них, напевно, працює в цьому палаці?

Там є цвинтар, який максимально близько прилягає до самого палацу. Місцеві не можуть пройти до цього кладовища

– Ні, з місцевих ніхто в цьому палаці не працює, наскільки мені відомо. Думка місцевих, звичайно, відома – їх це дуже напружує, тому що створює великі проблеми. Наприклад, там є цвинтар, який максимально близько прилягає до самого палацу. Місцеві не можуть пройти до цього кладовища. Це кладовище дуже старе, і до будівництва цього палацу там була дорога, яка безпосередньо вела до цього кладовища. Зараз цієї дороги немає, місцевим доводиться обходити жвавою трасою, яку вони називають «дорогою смерті» – там одного разу навіть загинув молодий чоловік, який пішов на цвинтар.

Більше того, там закрита і туристична стежка, така старовинна туристична стежка, яку будував місцевий «казак». Тому, звичайно, [місцеві] обурюються, але вони нічого не можуть з цим вдіяти.

– У сусідньому палаці, який пов'язують з Путіним, там є і аквадискотека, і під землею – льодовий палац. А що є такого в «палаці Кирила», крім того, що там захоплена частина кладовища?

– Там є виноградники. Він ще й, судячи з усього, любить пити вино власного виробництва. Ми готуємо продовження цього розслідування, у нас на руках є документи, ми зараз їх перевіряємо, які свідчать про те, що в «палаці патріарха» так само дорого, як і в палаці його сусіда – в «палаці Путіна».

Танці на жердині і особливі туалетні щітки: мільйони дивляться відео Навального про ймовірний палац Путіна
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Танці на жердині і особливі туалетні щітки: мільйони дивляться відео Навального про ймовірний палац Путіна

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