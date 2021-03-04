«Патріарх любить спокій і анонімність». Як поруч з «палацом Путіна» знайшлася «дача Кирила»

Журналісти видання Readovka виявили на узбережжі Чорного моря поруч із Геленджиком резиденцію, володіння якої приписують патріарху Кирилу. За даними журналістів, резиденція належить Московській патріархії, а особистою дачею патріарха вона стала за 22 мільярди рублів. Офіційно її називають «духовним центром», але на ділі туди приїжджає тільки патріарх. Одна з авторів розслідування – журналістка Анастасія Мілюкова розповіла телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що відомо про цей об'єкт і як реагують на такий духовний центр місцеві жителі.

– Вартість цієї святої резиденції – 22 мільярди рублів. Звідки ця цифра?

Туди постійно приїжджає патріарх відпочивати. Саму ділянку та прилеглу територію охороняють співробітники ФСО

– Спочатку ми отримали документи на будівництво духовного центру. Спочатку вартість цього духовного центру була 500 мільйонів рублів, плюс-мінус кілька тисяч. Відповідно, ціна почала зростати, ділянка почала розширюватися і виросла до 22 мільярдів. Тому така сума. Це все теж випливає з документів, які ми отримали на руки.

– Якщо це духовний центр, проходять там якісь богослужіння?

– Ні, там ще жодного разу не проходило жодного богослужіння, туди постійно приїжджає патріарх відпочивати. Більше того, саму ділянку та прилеглу територію – ліси і все, що є при дорозі, – охороняють співробітники ФСО, тому дуже складно там навіть прогулятися. Це створює величезні проблеми для місцевих жителів, для туристів.

– Тобто патріарх Кирило туди приїжджає кілька разів на рік тільки заради відпочинку?

Виселяють з сусіднього санаторію людей. Представники патріарха обходять кафе і попереджають, щоб не шуміли. Патріарх любить спокій і анонімність

– Так, він приїжджає заради відпочинку, заради цього виселяють з сусіднього санаторію людей – з кімнат, з яких можна дивитися на цей палац. Більше того, оскільки це південь Росії, там дуже багато кафе, і щоб не було гучної музики, як я розумію, представники патріарха обходять ці кафе і попереджають, щоб не шуміли. Патріарх любить спокій і анонімність.

– Ви говорите, що виселяють із сусіднього санаторію – це саме в той момент, коли приїжджає патріарх Кирило?

– Так. Там є санаторій «Голубая даль», в який приїжджають хворі діти – діти з ДЦП. Оскільки там лікувальні місця, номерів, я думаю, не так багато, виселяють, щоб не дивилися, як відпочиває патріарх.

– Щось відомо про думку місцевих людей? Я так розумію, що ті люди, які там живуть, частина з них, напевно, працює в цьому палаці?

Там є цвинтар, який максимально близько прилягає до самого палацу. Місцеві не можуть пройти до цього кладовища

– Ні, з місцевих ніхто в цьому палаці не працює, наскільки мені відомо. Думка місцевих, звичайно, відома – їх це дуже напружує, тому що створює великі проблеми. Наприклад, там є цвинтар, який максимально близько прилягає до самого палацу. Місцеві не можуть пройти до цього кладовища. Це кладовище дуже старе, і до будівництва цього палацу там була дорога, яка безпосередньо вела до цього кладовища. Зараз цієї дороги немає, місцевим доводиться обходити жвавою трасою, яку вони називають «дорогою смерті» – там одного разу навіть загинув молодий чоловік, який пішов на цвинтар.

Більше того, там закрита і туристична стежка, така старовинна туристична стежка, яку будував місцевий «казак». Тому, звичайно, [місцеві] обурюються, але вони нічого не можуть з цим вдіяти.

– У сусідньому палаці, який пов'язують з Путіним, там є і аквадискотека, і під землею – льодовий палац. А що є такого в «палаці Кирила», крім того, що там захоплена частина кладовища?

– Там є виноградники. Він ще й, судячи з усього, любить пити вино власного виробництва. Ми готуємо продовження цього розслідування, у нас на руках є документи, ми зараз їх перевіряємо, які свідчать про те, що в «палаці патріарха» так само дорого, як і в палаці його сусіда – в «палаці Путіна».