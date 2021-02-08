Фільм про «палац Путіна» подивився кожен четвертий росіянин – опитування

Фільм «Палац для Путіна. Історія найбільшої хабаря» подивилися 26% жителів Росії, свідчать дані опитування «Левада-центру». Ще 10% росіян повідомили, що не бачили фільм, але знайомі з його змістом, 32% – щось чули про нього без подробиць. Нічого не знає про фільм 31% респондентів.

Менше ніж п’ята частина тих, хто подивився фільм або чув про нього (17%), впевнені, що все сказане в ньому – правда. Більше ніж третина (38%) – вважають, що викладена у фільмі інформація схожа на правду, але її достовірність оцінити складно.

33% – впевнені, що в фільмі показана неправда. Частка тих, хто вважає, що автори фільму брешуть, збільшується з віком – від 11% в групі 18-24 роки до 49% у віці від 55 років.

Майже третина опитаних вважають, що президент Росії Володимир Путін ніколи не зловживав владою. Ще 24% – упевнені, що навіть якщо такі звинувачення правдиві, при ньому країна стала «жити краще». 17% – вважають, що Володимир Путін точно винен у зловживаннях, 25% – що він винен так само, як і інші високопоставлені чиновники.

Як пояснює директор «Левада-центру» Лев Гудков, для більшості глядачів інформація про корумпованість верхівки російської влади не стала новиною, вони лише дізналися про нові деталі, тому ставлення до президента Росії погіршилося серед невеликого числа людей.

Опитування проводилося з 29 січня по 2 лютого 2021 року. У ньому взяли участь 1616 осіб у віці від 18 років у 137 населених пунктах, 50 суб’єктах РФ. Дослідження проводилося вдома у респондентів методом особистого інтерв’ю.

Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального стверджує, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас на узбережжі Чорного моря була побудована в 2010 році, її вартість становить близько 100 мільярдів рублів, на її території є підземний льодовий палац, церква, 80-метровий міст «для підходу до чайного будиночка», тунель для спуску з палацу до моря. Стверджується, що палац зараз ремонтують, і в ході ремонту будують нові об’єкти.