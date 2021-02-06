Запасний палац Путіна в Криму?

Запасний палац Володимира Путіна в окупованому Криму? Басейни з морською водою, вертолітні майданчики у морі та льодовий палац. Так виглядає державна дача президента Росії у Криму. Їх на анексованому півострові у Путіна дві. Розкіш та безпека – на найвищому рівні. Масштаб, звісно, не той, що під Геленджиком. Але на те є причина. Поряд із резиденцією – селище Олива, де живе чимало колишніх працівників КДБ. Їхні будинки та землю не оформлюють за російськими законами. Але відставні силовики не здаються, з насидженого місця не їдуть, навіть позиваються до Європейського суду. Подивіться на резервний палац Путіна у Криму.