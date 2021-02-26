Як друг Путіна Аркадій Ротенберг став найбільшим власником санаторіїв в Криму

Російський бізнесмен Аркадій Ротенберг не лише назвався власником загадкового об'єкта під Геленджиком (Краснодарський край, Росія), який опозиціонер Олексій Навальний назвав «палацом Путіна». За багаторічну лояльність і готовність підпасти під санкції Ротенберг став власником великого числа об'єктів на кримському узбережжі. Компанії та фонди, пов'язані з бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, за п'ять років освоїли на держпідряди в Криму близько 300 мільярдів рублів. Це майже чверть всіх грошей, які Кремль виділив на розвиток півострова до 2025 року, підрахувало російське видання журналістів-розслідувачів «Проєкт».

В інтерв'ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», авторка репортажу, кримська журналістка Катерина Рєзнікова, розповіла, як кримчани ставляться до діяльності друзів Володимира Путіна на півострові.

– Чому, взявши на себе так званий палац Путіна в Геленджику, Ротенберг був змушений визнати і володіння кримськими об'єктами?

До цього його пресслужба кілька років давала коментарі про те, що ці об'єкти, викуплені в Криму його номіналами, до нього ніякого відношення не мають

– Я так вважаю, що у нас пропаганда в Росії (Крим є територією України, окупованою Російською Фередацією в 2014 році, – ред.) просто не може офіційно вийти до людей і сказати: «Це його палац». Потрібно обов'язково якусь легенду придумати. І саме тому потрібно було виставити Ротенберга успішним готельєром, у якого дуже багато проєктів по країні, в тому числі є проєкти в Криму, а до цього його пресслужба кілька років давала коментарі про те, що ці об'єкти, викуплені в Криму його номіналами, до нього ніякого відношення не мають.

Через деякий час ми побачили, як найкращі об'єкти відходять наближеним президента Путіна

– Я правильно розумію, що компанія Ротенберга викуповувала ці будівлі, санаторії, пансіонати у держави Росії після анексії півострова? Або у кого вони їх купували?

– Справа в тому, що в 2014 році в Криму був такий процес – так звана націоналізація, коли «республіка» забрала собі всю власність, яка належала державним органам України або державним установам, деяким українським олігархам, таким як Ігор Коломойський, і ще приватним підприємствам, у яких насправді є приватні власники, і багато хто з них досі живуть в Криму, і вони багато років судяться за свої об'єкти.

Коли цю всю масу нерухомості забирали, говорили, що це все робиться на благо «республіки». І якщо навіть щось буде віддаватися на приватизацію, то заради того, щоб погасити втрати людей, наприклад, в українському «ПриватБанку» – вони ж втратили свої вклади. Ось через деякий час ми побачили, як найкращі об'єкти відходять наближеним президента Путіна, в тому числі ті об'єкти, які ніколи не були в приватній власності за всю свою історію, як, наприклад, легендарна «Массандра», яка нещодавно була продана Ковальчуку.

Санаторії теж були націоналізовані після революції і весь цей час були державними. При Україні, наприклад, належали: управлінню справами Верховної Ради – це «Дюльбер», «Укрпрофоздоровниці» – це «Місхор» і «Ай-Петрі».

– Тобто те, що було у держави при Україні, – це тепер раптом стало приватним володінням при Росії?

– Так, саме так.

– Чи правильно я розумію, що історія з Кримом у Ротенберга з'явилася саме після будівництва кримського моста, тому як багато компаній через санкції не погоджувалися на такі роботи?

– Так, дійсно, спочатку кримський міст були готові будувати навіть іноземні інвестори, але коли стало зрозуміло, що до історії з Кримом в світі ставляться досить негативно, то всі іноземні інвестори відвалилися, в тому числі і Китай, який, в принципі, приєднання Криму до Росії, напевно, не визнає, але все-таки ставиться якось прохолодно. Китай санкції проти Росії не вводить.

Ротенберг же, мабуть, був змушений погодитися, оскільки він дійсно давній друг президента і дійсно багато років отримував від держави найбільш ласі підряди, багатів на них. Ніяким іншим бізнесом такого масштабу, крім будівництва держоб'єктів, він, звичайно ж, ніколи не займався. Як він каже в своєму інтерв'ю: «Президент сказав – треба робити».

– Згідно з розслідуванням, не був добудований один з корпусів в дитячому таборі «Артек» – і кошторис збільшилися в 13 разів. Що про це все думають самі кримчани? Вони знають, хто власник всіх цих санаторіїв, пансіонатів, цього палацу? Що вони думають про Ротенберга?

– У Криму дійсно досить багато відомо про інтереси Ротенберга. По-перше, про це досить багато писали. Ми єдине що зробили – узагальнили весь цей масив матеріалів і показали людям на цифрах тому що насправді для звичайної людини суми в сотні мільйонів доларів, в мільярди доларів – це дуже складно, погодьтеся, багато хто цього не розуміє. Тому, наприклад, якщо говорити про «Артек», то для мене знаковий об'єкт, мій фаворит, який настільки мене вразив, – це артеківський паркан. Три мільярди на паркан.