СБУ 14 квітня почне антитерористичні навчання на Харківщині

Служба безпеки України 14 квітня почне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що тренування проходитимуть до кінця травня по всій території області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

«У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру. Органи місцевого самоврядування поінформовано про заплановані заходи і вони надають повне сприяння правоохоронцям», – мовиться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних ситуацій, зокрема, використовуватимуть бойову вогнепальну зброю, військову техніку та радіотехнічні засоби.

«У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу», – йдеться у повідомленні.

У відомстві запевнили, що тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог законодавства України, права і свободи людей будуть дотримані.