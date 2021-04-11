До «Трьох мечів» залучатимуть ЛітПолУкрбриг, «Срібна шабля» стане важливою для спецпризначенців. Детально про міжнародні навчання в Україні

Найбільш масштабними міжнародними військовими навчаннями, що у 2021 році пройдуть на території України, стануть, як і раніше, Rapid Trident, Sea Breeze та «Об’єднанні зусилля». Так, в командно-штабному навчанні з залученням військ «Сі Бриз» – влітку – планується задіяти близько чотирьох тисяч військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, з пів сотні кораблів, підводний човен, до 40 літаків і вертольотів, до ста одиниць колісної техніки. Очікується, що, крім України та Сполучених Штатів Америки, в навчаннях візьмуть участь Румунія, Грузія, Латвія, Польща, Сенегал, Туніс, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Болгарія, Туреччина, Молдова. Залучення підрозділів інших держав ще узгоджується.

Такі дані Радіо Свобода отримало від управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на надісланий запит щодо подробиць міжнародних навчань цього року безпосередньо на території України.

В коментарі уточнили, що ЗСУ в «Сі Бриз-2021» представлятимуть підрозділи Військово-морських, Повітряних сил, Сухопутних військ, Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку, Сил підтримки, Медичних сил (Командування медичних сил було створене в ЗСУ на початку 2020 року – ред.).

Разом із ними завдання на «Сі Бриз-2021» відпрацьовуватимуть підрозділи Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, Управління державної охорони, Антитерористичного центру, Національної поліції.

Такими ж традиційно щорічними й такими ж масштабними є українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ «Репід Трайдент». Крім України та Сполучених Штатів Америки, в «Стрімкому тризубі» на Львівщині, як заплановано, цього року братимуть участь Болгарія, Велика Британія, Грузія, Канада, Литва, Польща, Молдова, Румунія.

Запланована чисельність сил, озброєння та військової техніки під час навчань Rapid Trident 2021 (дані управління зв’язків з громадськістю ЗСУ):

Від Збройних сил України: до 2,5 тис. військовослужбовців, до 5 літаків і вертольотів;

Від Збройних сил США: до 1 тис. військовослужбовців, до 5 літаків і вертольотів;

Від збройних сил інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми «Партнерство заради миру»: до 2 тис. військовослужбовців, до 5 літаків і вертольотів.

Також на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, Сухопутні війська ЗСУ спільно з підрозділами Великої Британії та Данії проведуть командно-штабне навчання Cossack Mace (загальна чисельність особового складу – до 1,4 тис. військовослужбовців).

Із Польщею та Литвою – там же, на Яворівському полігоні, визначених аеродромах тощо підрозділи Десантно-штурмових військ України спільно тренуватимуться в навчаннях «Три мечі».

Як зазначили в управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ, в «Трьох мечах», а іще в цьогорічних «Репід Трайдент» і в «Об’єднаних зусиллях» також братимуть участь військовослужбовці Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького. ЛитПолУкрбриг сформована в 2016 році, три роки тому командування бригадою прийняв український полковник-десантник Дмитро Братишко.

Іще одне спільне українсько-польське командно-штабне навчання – Silver Saber. Станом на сьогодні узгоджуються райони його проведення в акваторії Чорного моря, військових аеродромах, морських портах Одеси і «Південний». Чисельним навчання не буде (загалом до 400 військовослужбовців), але стане важливим для Сил спеціальних операцій ЗСУ. Як повідомили Радіо Свобода в Командуванні ССО, один із підрозділів Сил спецоперацій оцінюватимуть на допуск до виконання завдань у складі Сил реагування НАТО (NATO Response Force – NRF).

Це – перший етап оцінювання, що за практикою НАТО відбувається саме під час міжнародних заходів підготовки або багатонаціональних навчань. У разі відмінного результату за підсумком всіх етапів ще одна частина українських ССО може стати до бойового чергування у складі NRF у 2022 році.

«Першопрохідницею» в ССО ЗСУ була оперативно-тактична група, що в 2019 році – після трьох років роботи – здобула сертифікат як підрозділ SOF (Special Operations Forces) на виконання бойових завдань в складі сил альянсу. Торік підрозділ заступив на бойове чергування в складі Сил швидкого реагування НАТО.

США, Велика Британія, Словаччина, Канада, Польща, Литва, Румунія планують долучитися до багатонаціонального командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля 2021», що на території України охопить низку військових полігонів і аеродромів, окремі ділянки в акваторії Чорного моря. Загалом очікується до 14,5 тис. військовослужбовців (переважна більшість із них – особовий склад наземного компоненту Збройних сил України), а також близько 60 кораблів, підводні човни, майже 80 літаків і вертольотів.

Крім командно-штабних, протягом 2021 року на території України заплановане проведення тактичних навчань із залученням військ. Це українсько-румунське навчання «Ріверайн» та українсько-британське «Воріер Вотчер».

Перебування іноземних військових на території України для навчань, спільних із ЗСУ та іншими військовими формуваннями, регламентується низкою законів, указів, міжнародних угод про співробітництво в оборонній (військовій) сфері, у тому числі законом «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України».

Ухвалений у 2000 році, в поточній редакції ​закон діє з 2015-го. Тоді одна із його статей доповнилась забороною допускати на навчання військові формування держав, котрі чинять проти України збройну агресію.

Розгляд українським парламентом допуску іноземних військових на територію України для участі у навчаннях є обов’язковою щорічною процедурою. У 2021 році Верховна Рада ухвалила закон 26 січня, 7 лютого його підписав президент Володимир Зеленський.