Глава МЗС Латвії: час надати Україні план дій щодо членства у НАТО

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс вважає, що НАТО слід надати Україні план дій щодо членства. Про це він заявив в інтерв’ю на національному телебаченні, коментуючи ситуацію навколо ескалації з боку Росії, повідомляє посольство України у Латвії.

«Ми уважно спостерігаємо, як Росія стягує війська до кордонів України. Наразі достеменно не зрозуміло, що це: демонстрація сили чи реальна агресія. Але є всі підстави для занепокоєння... Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану Дій для Членства. Мабуть, вже таки час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО, – ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення...», – мовиться у повідомленні.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс заявив, що Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ), реалізувавши який, вона могла б стати повноправним членом Альянсу. Габріелюс додав, що подання про ПДЧ для України він зараз узгоджує з колегами з інших держав Балтії.

6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.

У відповідь Зеленський заявив, що «ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі – ред.) для України стане справжнім сигналом для Росії».