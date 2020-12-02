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02 грудня 2020, Київ 14:53
Новини | Політика

ЗСУ в 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях – Міноборони

Вісім із цих навчань пройдуть в Україні, 14 – за кордоном

Збройні сили України наступного року планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у восьми на території України і 14 – за кордоном, повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

«Ми запрошуємо всіх наших партнерів підвищити рівень участі у навчаннях на території України наступного року. Зі свого боку, враховуючи отриманий статус партнера з розширеними можливостями, Збройні сили України готові приєднатися до відповідних навчань Альянсу, пов’язаних із колективною обороною», – цитує 2 грудня слова міністра пресслужба МОУ.

Він наголосив, що Міністерство оборони спільно з партнерами працює над підвищенням кваліфікації українських військовослужбовців у рамках таких військових тренувальних місій, як, JMTG-U («Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна»),ORBITAL (Операція ЗС Великої Британії та Королівства Данії), UNIFIER (тренувальна місія ЗС Канади) і LMTG-U (тренувальна місія ЗС Литовської Республіки).

Масштабні військові навчання в Україні: «Об’єднані зусилля-2020» та Rapid Trident-2020 у фото
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Масштабні військові навчання в Україні: «Об’єднані зусилля-2020» та Rapid Trident-2020 у фото

Навчання «Об’єднані зусилля-2020» поширилися ледь не на всю територію України. Одночасно з ними також відбуваються на Львівщині навчання Rapid Trident-2020

У березні Верховна Рада дала дозвіл на допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях: українсько-американських навчаннях «Репід Трайдент-2020» та «Сі Бриз-2020», українсько-молдовських навчаннях «Південь-2020», українсько-румунських навчаннях «Ріверайна-2020» та українсько-британських навчаннях «Воріер Вотчер-2020».

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