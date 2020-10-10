Українські військові провели навчання на британському есмінці

Українські військові провели спільні навчання разом з колегами з країн НАТО на есмінці «Dragon» Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка судна. Спільні навчання проводяться в рамках навчально-тренувальної операції «ОРБІТАЛ» – «Розбудова партнерства – Україна», – мовиться у повідомленні.

7 жовтня в Одесу зайшов ракетний есмінець королівського флоту Великої Британії «Dragon» (D35). Візит корабля триватиме до 12 жовтня.

Есмінець військово-морського флоту Великої Британії «Dragon» був спущений на воду у 2010 році, а у 2012 увійшов до складу флоту. Це єдиний корабель королівського флоту, на кожній стороні корпусу якого розміщене класичне зображення дракона «Y Ddraig Goch» – національного символу Уельсу.