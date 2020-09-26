«Україна готується до звільнення територій силовим шляхом». Підсумки військових навчань «Об’єднані зусилля-2020»

Завершились військові навчання України та країн-учасниць НАТО «Об’єднані зусилля-2020», які тривали з 22 до 25 вересня на півдні держави та в акваторії Чорного моря. Навіщо натовські десантники тренувалися поблизу з анексованим півостровом, а стратегічні бомбардувальники імітували удари по кримських об’єктах? Читайте про це у матеріалі Радіо Свобода.

Велика Британія і Україна про «Об’єднані зусилля-2020»

Під час спільних навчань української та британської десантно-штурмових бригад Радіо Свобода запитало заступника голови британської дипломатичної місії в Україні Ніколаса Харрокса, чому їхні десантники, інженери та сапери тренуються поблизу анексованого півострова. Село Львове розташоване в сотні кілометрів від адмінкордону між Херсонщиною та Кримом.

Чорноморський регіон має для Великої Британії стратегічне значення

«Я б сказав, що ми – нації-однодумці. Ви запитали про цю територію. Чорноморський регіон має для Великої Британії стратегічне значення. Наприклад, ми хочемо зберегти свободу судноплавства в Чорному та в Азовському морях. Це є вагомою причиною, щоб бути тут і допомагати підтримувати територіальну цілісність України», – відповів Харрокс, який спостерігав за навчаннями.

Начальник штабу польової армії Великої Британії Ієн Кейв сказав Радіо Свобода, що його військові приїхали туди, куди їх запросила Україна. Генерала вразило те, як українсько-британський підрозділ форсував Дніпро й за 54 хвилини звів 547 метрів понтонного мосту.

«Ми побачили тут здатність подолати таку відстань. На мій погляд, це надзвичайно вражає, а, між іншим, я вже 44 роки в британській армії», – розповів Кейв.

Коментуючи військові навчання «Об’єднанні зусилля-2020», український військовий експерт Олег Жданов зазначив, що тренування авіаударів, форсування річки та висадка десанту – це відпрацювання наступальної операції.

Ми готуємося до звільнення наших територій силовим шляхом

«Проведення таких навчань – це демонстрація можливостей і демонстрація Росії того, що ми готуємося до звільнення наших територій, у тому числі й силовим шляхом. Стратегічні бомбардувальники B-52 імітували захід на бомбардування об’єктів на території Криму», – сказав Жданов, який працював в оперативному управлінні Генштабу України у 2003–2006 роках.

Посилаючись на анонімне джерело, російське видання «Известия» написало, що поблизу Криму «B-52 імітували удари крилатими ракетами».

Президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки спільних навчань України та країн-членів НАТО, заявив, що «Об’єднані зусилля-2020» були схожі на справжні бойові дії.

Це реалістичні навчання, максимально наближені до війни

«Це реалістичні навчання, максимально наближені до реальності, до війни. Не те, як це було раніше: головнокомандувач дивиться – всі удають, що щось там випускають (ракети – ред.). Реалістичні випробування як наших сучасних ракет, так і ракет наших партнерів, які ми купували у США, – «Джавелінів», – резюмував Зеленський.

Водночас 21–26 вересня у Криму відбувалися російські військові навчання «Кавказ-2020». Кореспонденту Крим.Реалії вдалося зняти на відео колону з бронетранспортерів та вантажівок, що пересувалася півостровом.

Як заявляв міністр оборони України Андрій Таран, стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020» – це відповідь на накопичення російських військ поблизу українських кордонів.

«Ця асиметрична відповідь, за нашою оцінкою, покаже готовність Збройних сил України до надання достойної, гідної відсічі будь-яким спробам з боку Росії загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії», – промовив він із трибуни українського парламенту 17 липня 2020 року.

Експерти з України, Росії та США оцінили можливість російського нападу

Радіо Свобода запитало у військових аналітиків з України, США та Росії – чи може Путін почати наступ з боку півострова, сконцентрувавши війська під приводом навчань «Кавказ-2020».

У Росії не відчувається спрямована на Україну військова пропаганда

«Занадто часто, говорячи про можливість такої агресії, Україна ризикує набриднути своїм західним партнерам. З Криму вдиратися дуже незручно – у Криму зручніше оборонятися. Будь-яка агресія вимагає підготовки до цього населення країни-агресора. Поки що в Росії не відчувається спрямована на Україну військова пропаганда. І з цього я роблю висновок, що агресія малоймовірна», – відповів Радіо Свобода російський військовий експерт Олександр Гольц.

Наразі Росії під силу лише гібридна війна, на відкриту агресію грошей немає, вважає український військовий у запасі Андрій Жданов.

«Якщо хоч один військовослужбовець Росії перетне адміністративний кордон між Кримом і Херсонщиною – це війна. Розумієте? Офіційна війна під триколором, Росія починає військову агресію проти України. Цього не буде терпіти ніхто, особливо Європейський союз. Тому загроза існує, але вона невелика», – зазначив він.

Американський дипломат, колишній посол США в Україні та знавець пострадянського простору Стівен Пайфер сумнівається у тому, що Росія може завоювати, а потім контролювати Північнокримський канал.

Якщо ви збираєтеся захопити канал, то це призведе до ще глибших санкцій США та Європи

«Якщо ви збираєтеся захопити цей канал і запустити його, то вам доведеться контролювати весь канал, інакше його заблокують. Це була б масштабна військова операція. Гадаю, це буде не лише складно з військової точки зору, але й напевно призведе до нового раунду ще глибших санкцій з боку США та Європи», – заявив Пайфер, який очолював американську дипмісію в Україні у 1998–2000 роках.

За словами військових аналітиків, паралельні маневри зазвичай проводять держави-вороги. У цьому сенсі «Кавказ-2020» та «Об’єднані зусилля-2020» нагадують часи протистояння НАТО та країн Варшавського договору на чолі з Радянським Союзом.