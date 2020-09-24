Десантники України разом із ротно-тактичною групою 16-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Великої Британії «форсували Дніпро». В рамках командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля-2020» на Херсонщині, поблизу села Львове, 23 вересня провели спільні тренування українські та британські військові. Навчання «Об’єднані зусилля-2020», які в українському Міністерстві оборони назвали відповіддю на «Кавказ-2020», поширилися ледь не на всю територію України. Одночасно з ними на Яворівському полігоні у Львівській області відбуваються також навчання Rapid Trident-2020. (Відео Офісу президента)