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24 вересня 2020, Київ 14:17
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Українські та британські військові провели спільні навчання поблизу окупованого Криму (відео)

Українські та британські військові провели спільні навчання поблизу окупованого Криму (відео)
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Українські та британські військові провели спільні навчання поблизу окупованого Криму (відео)

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Десантники України разом із ротно-тактичною групою 16-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Великої Британії «форсували Дніпро». В рамках командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля-2020» на Херсонщині, поблизу села Львове, 23 вересня провели спільні тренування українські та британські військові. Навчання «Об’єднані зусилля-2020», які в українському Міністерстві оборони назвали відповіддю на «Кавказ-2020», поширилися ледь не на всю територію України. Одночасно з ними на Яворівському полігоні у Львівській області відбуваються також навчання Rapid Trident-2020. (Відео Офісу президента)

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