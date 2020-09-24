Бій у місті за стандартами НАТО – завершилася польова фаза навчань України і США

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершуються двотижневі українсько-американські навчання Rapid Trident-2020 («Стрімкий тризуб-2020»). Вишкіл у Львівські області розпочався 17 вересня і завершиться 25 вересня.

Чого навчились службовці Збройних сил України, Нацгвардії, Служби безпеки України, Прикордонної служби? На що саме була акцентована увага на цьогорічних навчаннях Rapid Trident-2020?

Боєм у місті зі антитерористичною операцією завершилась сьогодні польова фаза навчання, яке цьогоріч складалось і ще з командно-штабного вишколу. Спеціально для Rapid Trident-2020 збудували міні-місто і військовослужбовці одного з батальйону 59-окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка відпрацювали навички локалізації і знищення ворога, пересування і виявлення засідок противника з найменшими втратами особового складу. Зачистку «міста» здійснювали нацгвардійці і офіцери СБУ, які продемонстрували антитерористичну операцію.

Військовослужбовець 59-окремої мотопіхотної бригади на псевдо «Каспер» уперше беру участь у Міжнародних навчаннях із натовцями. Боєць із 2016 року воює на Донбасі і побував у гарячих точках, зокрема у Щасті, Волновасі, Золотому, Троїцькому.

Для нас це новий досвід – підготовка до бойових дій, виконання завдань

«Здебільшого ми займались на своїй техніці. Оборона, наступ, штурм міста – ці напрямки відпрацьовували. Сьогодні бій в урбанізованому місті. Наш батальйон має інші задачі на передовій, а тут, на навчаннях, ми могли працювати у різних напрямках і це великий досвід. Ми більш стали підготовлені. Обмінювались досвідом із натовськими військовослужбовцями, було багато запитань до них і до нас. Для нас це новий досвід – підготовка до бойових дій, виконання завдань. У них за підготовку відповідають люди по секціях, у нас усе падає на голову командира. У них у секціях є підготовлені люди, які аналізують, прогнозують, визначають тактичне завдання», – розповідає про свою участь у Міжнародних навчаннях боєць української армії.

Під час двотижневих навчань українські та натовські військовослужбовці відпрацювали легенду-сценарій, але наближений до реальних бойових дій, враховуючи і досвід протистояння гібридним війнам, які тривають у сучасному світі, зокрема в Україні.

Літав над полігоном «Osprey»

Цьогоріч у навчаннях задіяно понад 500 одиниць автомобільної та броньованої техніки, вертольоти і літаки. Одного дня на тренування прилетів конвертоплан США Osprey, що здатний на борту перенести 9 тонн вантажу або ж 24 бійця. Цей гібрид літака і гелікоптера вдвічі швидший, аніж американський CH-47 і має численні переваги. Osprey може базуватись на авіаносних кораблях.

Військовослужбовці вчились протидіяти у випадку радіаційної, хімічної, біологічної загрози, дотримуючись протоколів і настанов НАТО.

Під час одного з тренувань сапери залучали для розвідки робота TALON, який розроблений американським підрозділом британської компанії. Головний акцент під час цьогорічних навчань – антитерористичний.

На Яворівському полігоні представники «Червоного хреста» розгорнули «транзитний табір для біженців». У такому наметовому містечку тимчасово може знайти прихисток і отримати медичну допомогу мирне населення. Зокрема, передбачені намети для дітей, їдальня.

Військові вчились взаємодіяти

«Уперше під час командно-штабної фази і планування бойових дій штаби відпрацювали всі процедури відповідно до стандартів НАТО і якісне виконання цих процедур, планування було перевірено за допомогою системи J-СATS. Польова фаза завершується сьогодні. Військові вчились взаємодіяти між собою, бо тут широко залучені військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Прикордонної служби, іноземних країн», – каже співкерівник навчання від української сторони, полковник Дмитро Красильников.

Найкращі навчання, за якими я спостерігав. Було показано професіоналізм усіх підрозділів

Попри COVID-19, карантинні обмеження, у військовому вишколі цього року взяла участь більша кількість військовослужбовців, аніж торік. А це понад 4000 військовослужбовців із 9 країн світу: України та США, Великої Британії, Литви, Німеччини, Данії, Канади, Польщі, Румунії, особовий склад Литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Острозького. Однак кожен учасник перед початком навчань здав ПЛР-тест. На полігоні дотримуються карантинних вимог.

«Представники ЗСУ, інших формувань України зробили все якнайкраще під час тренувань, щоб досягнути високих стандартів і результатів, показали себе єдиною командою. Це найкращі навчання, за якими я спостерігав. Було показано професіоналізм усіх підрозділів», – зауважив американський полковник Майкл Гансен.

Rapid Trident проводять в Україні щороку з 1994 року.