Поблизу окупованого Криму українські військові тренувалися відбивати морський десант

Українські військові провели навчання на узбережжі поблизу окупованого Росією Криму. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Екіпажі бойових вертольотів армійської авіації та військовослужбовці підрозділів десантно-штурмових військ були задіяні у навчаннях з протидії морському десанту умовного противника на ділянці морського узбережжя.

«Цього тижня воїни-десантники були підняті по тривозі та здійснили марш в район виконання завдань. Зайнявши плацдарм, десантники приступили до виконання завдань з протидесантної оборони морського узбережжя, де провели спільні тренування з відбиття нападу умовного противника. Екіпажі вертольотів армійської авіації забезпечили вогневу підтримку десантників та відпрацювали заходи з евакуації поранених з поля бою», – мовиться у повідомленні.

У Міноборони додали, що кожні тренування містять також вправи з відпрацьовування надання домедичної допомоги постраждалим військовослужбовцям.