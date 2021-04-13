Секретар РНБО: в України немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом

В України немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів Європейського союзу.

«В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі», – сказав Данілов.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС та НАТО – висловили Києву свою підтримку.