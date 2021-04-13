У МЗС Росії закликали США «триматися подалі від Криму»

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Росія закликає США «триматися подалі» від окупованого нею Криму.

«Ми попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму, від нашого чорноморського узбережжя. Це для їх же блага буде», – цитує Рябкова ТАСС.

Він також звинуватив США в тому, що вони нібито здійснюють провокацію, направляючи свої військові кораблі в Чорне море.

«Це суто провокаційні заходи, які вони здійснюють, провокаційні в прямому сенсі слова. Вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде», – заявив представник російського МЗС.

Раніше стало відомо, що США розглядають можливість відправки в Чорне море військових кораблів на знак підтримки України.

Представник Пентагону уточнив, що американський військово-морський флот присутній в Чорному морі. Розміщення додаткових кораблів, за його словами, буде для Росії особливим сигналом, який покаже, що США уважно стежать за тим, що відбувається на сході України.

Міністр оборони США Ллойд Остін 10 квітня почав серію зарубіжних зустрічей з союзниками США на тлі зростання напруженості через агресію Росії проти України, яку Вашингтон називає «дестабілізуючим поведінкою» Москви.

Раніше Сполучені Штати висловили стурбованість щодо дій Росії в окупованому нею Криму і на сході України.

CNN з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє про те, що американські військові стурбовані даними про переміщенням 4 тисяч російських військовослужбовців до Криму. Американські аналітики припускають, що вони можуть взяти участь у військових маневрах – символічному жесті Кремля на адресу нової американської адміністрації, певним чином попередженні про готовність протистояти США.

Місія ОБСЄ повідомляє про сотні порушень режиму припинення вогню на сході України, що відбулися в останні дні.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.