НАТО підтримало санкції США проти Росії

Союзники по Північноатлантичному Альянсу висловили підтримку рішенню Сполучених Штатів запровадити санкції проти Росії, йдеться в повідомленні організації 15 квітня.

«Росія продовжує демонструвати стійкий патерн дестабілізуючої поведінки, в тому числі порушення суверенітету та територіальної цілісності України та Грузії, а також тривалого порушення, незапровадження та обхід численних міжнародних зобов’язань та гарантій, в тому числі – Будапештського меморандуму. Серед прикладів, зокрема, спроба втручання у вибори союзників, в тому числі вибори президента Сполучених Штатів; широкі кампанії з дезінформації і зловмисна кіберактивність», – зазначають у НАТО.

Альянс вказав на причетність, згідно з наявними в нього доказами, Росії до кібератаки SolarWinds, а також засудив замах на російського опозиційного політика Олексія Навального.

«Союзники продовжать тісно співпрацювати, аби протидіяти діям Росії, які становлять загрозу для євроатлантичної безпеки. Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, як союзники дотримуються своїх, в тому числі наявних обмежень щодо зброї, роззброєння та угод і домовленостей щодо нерозповсюдження. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації та негайно знизити напругу на кордоні з Україною та в нелегально окупованому Криму», – йдеться в заяві.

При цьому НАТО висловило свою готовність до «періодичного, сфокусованого і змістовного діалогу і конструктивних відносин із Росією, щойно дії Росії зробить це можливим».

Раніше 15 квітня видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір запровадити сьогодні ж нові санкції проти Кремля. Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало цю інформацію.