СБУ повідомила про проведення антитерористичних навчань на Херсонщині

Служба безпеки України проводить у Херсонській області масштабні багатоетапні антитерористичні навчання, повідомила пресслужба СБУ.

«Під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим. У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту. Заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому СБУ 14 квітня.

За даними спецслужби, у ході відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною перебувають стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Херсонщини. Насамперед це стосується морських портів, об’єктів енергопостачання, аеропорту, мостів і газовидобувних веж.

«Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах регіону. Тренування проводяться у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», – заявили в СБУ.

Там попросили жителів Херсонщини із розумінням поставитися до можливих незручностей, викликаних необхідністю проведення антитерористичних навчань.

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