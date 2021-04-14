Українські військові біля Криму провели навчання з танками й артилерією – ЗСУ

Артилерійські і танкові резерви, що виконують бойові завдання біля анексованого Росією Криму, інформує командування об’єднаних сил Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, військові за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника. За легендою навчань танковий підрозділ за підтримки піхоти спробував прорвати лінію української оборони.

«Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію», – повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 «Рапіра» швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

Він додав, що танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.