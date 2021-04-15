Байден і Меркель провели консультації щодо концентрації російських військ уздовж кордону з Україною

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Анґела Меркель вважають, що скорочення чисельності російських військ уздовж кордону з Україною допоможе деескалації напруженості в регіоні, йдеться в повідомленні офісу Меркель про телефонну розмову двох лідерів, яка відбулася 14 квітня.

Байден і Меркель домовилися закликати Росію до скорочення військової присутності на українському кордоні.

Нещодавні фотографії, відео та інші дані свідчать про пересування великого числа російських збройних підрозділів до або біля кордону України та в анексований Крим. У Києві та на Заході це викликає стурбованість із приводу того, що Росія готується до нового вторгнення в Україну.

Раніше 14 квітня міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в спробі посилити напругу вздовж кордону, а директор ЦРУ Вільям Бернс заявив комітету Сенату США, що США та їхні союзники мають ставитися до російських дій серйозно.

Крамп-Карренбауер сказала громадському телебаченню ARD, що її враження таке, що Росія «робить усе, щоб викликати реакцію», в той час як Бернс заявив, що Росія накопичила на кордоні достатньо військових сил та техніки «для обмеженої наступальної операції».