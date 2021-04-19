Ґебрев заперечує намір реекспорту зброї з Чехії в Україну в 2014 році

Громадянин Болгарії Еміліан Ґебрев, який має право на легальну торгівлю зброєю, в оприлюдненій 19 квітня заяві для преси заперечив, що його компанія реекспортувала боєприпаси з Чехії в Україну в 2014 році.

Він не прокоментував, чи належали його компанії EMCO боєприпаси або пов’язані з ними матеріали, які восени 2014 року вибухнули на складах у Чехії. Ґебрев не відповів негайно на прохання болгарської служби Радіо Свобода надати додаткові пояснення.

У заяві EMCO, опублікованій 19 квітня, зазначається, що задокументовано – компанія «ніколи не експортувала в Україну боєприпаси, що походять із Чехії» та готова співпрацювати з будь-яким розслідуванням у цій справі.

Раніше цього місяця поліція Чехії у зв’язку з вибухами на складах озброєнь 2014 року оголосила в розшук двох працівників ГРУ – тих самих, яких вважають причетними до отруєння в Великій Британії подвійного агента Росії Сергія Скрипаля і його дочки 2018 року бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «Новачок».

За даними чеських засобів інформації, озброєння з тих складів, чи принаймні частина їх, планувалися для передачі Україні, яка вкрай потребувала їх на початку агресії Росії. За цими повідомленнями, посередником нібито виступав болгарин Еміліан Ґебрев, легальний торговець озброєннями, який сам 2015 року став об’єктом двох спроб ГРУ отруїти його «Новачком».

Вибухи на складі озброєнь у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року.

Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода.

Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.