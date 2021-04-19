Чехія не виключає нових заходів проти Москви після викриття причетності спецслужб Росії до вибуху 2014 року

Реакція Москви на вислання з Чехії 18 співробітників посольства Росії виявилася жорсткішою, ніж очікували в Празі, тому чеський уряд розгляне подальші кроки у відповідь, заявив 19 квітня виконувач обов’язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек.

За день до цього стало відомо про рішення російської влади вислати 20 співробітників чеського посольства в Москві. Їх оголосили персонами нон грата і зобов’язали залишити російську територію до кінця дня 19 квітня.

«Ця реакція жорсткіша, ніж ми очікували, дипломатів більше, ніж число висланих нами розвідників», – сказав Гамачек. У Празі стверджують, що громадяни Росії, яких видворяють із країни, – це співробітники спецслужб.

Крім того, Гамачек заявив, що під час відеоконференції 19 квітня закликав своїх колег по ЄС «висловити солідарність» із Чехією, повідомляє Reuters.

«Вислання 20 співробітників посольства Чехії в Москві – великий удар по нашому представництву. Роботу посольства це паралізує. Крім заступника посла, в Чехію зобов’язали повернутися весь політичний і економічний відділи», – зазначив Ян Гамачек, якого цитує місцеве видання Novinky.cz.

Як один із можливих кроків у відповідь Гамачек припустив імовірність обмежити чисельність персоналу російських дипломатичних представництв у Чехії, яка нині значно вища, ніж чисельність чеського персоналу в Росії.

Як зазначає видання, до останніх видворень у посольстві Росії в Празі було 120 працівників, із них близько 40 дипломатів, а в посольстві Чехії в Росії – близько 60 працівників. Як повідомляли в Празі раніше, тепер у посольстві Чехії в Москві лишиться після видворення тільки п’ять дипломатів.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року.

У зв’язку з цим виконувач обов’язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек, який є також віцепрем’єром і міністром внутрішніх справ, оголосив про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР.

Поліція Чехії у зв’язку з тими вибухами на складах озброєнь 2014 року оголосила в розшук двох працівників ГРУ – тих самих, яких вважають причетними до отруєння в Великій Британії подвійного агента Росії Сергія Скрипаля і його дочки 2018 року бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «Новачок».

Як мовиться в повідомленні, поліція, а також чеський Національний центр боротьби проти організованої злочинності просять про допомогу в розшуку двох осіб, які під час перебування в Чехії в жовтні 2014 року використовували принаймні по дві ідентичності: паспорти громадян Росії на імена Олександр Петров і Руслан Боширов, а також паспорти громадян Молдови на ім’я Ніколай Попа і Таджикистану на ім’я Руслан Табаров.

Раніше цих працівників російської військової розвідки ідентифікували як Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна.

За даними чеських засобів інформації, озброєння з тих складів, чи принаймні частина їх, планувалися для передачі Україні, яка вкрай потребувала їх на початку агресії Росії. Посередником виступав болгарин Еміліан Ґебрев, легальний торговець озброєннями, який сам 2015 року став об’єктом двох спроб ГРУ отруїти його «новачком».

Вибухи на складі озброєнь у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року.

Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода.

Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.