Чехія: кетчуп на посольстві Росії як символ крові і пам’яті про жертви вибухів 2014 року, влаштованих, як вважають, Москвою

Стіну однієї з будівель посольства Росії в столиці Чехії Празі замалювали в ніч на 18 квітня кетчупом. «Ми використали кетчуп, який своїм темним червоним кольором символізує пролиту кров, яку на своїх руках має російський режим і його представники в Чехії», – пояснив один із учасників акції.

Викликана на місце події поліція затримала сімох учасників акції біля російського посольства за порушення чинного законодавства, зокрема, пошкодження чужого майна. До ранку стіни посольства Росії були очищені.

Як повідомляють чеські засоби інформації, кетчуп як символ крові мав нагадати про пам’ять про двох чехів, які стали жертвами вибухів складів із озброєннями в місцевості Врбетіце на сході Чехії 2014 року, що їх, як з’ясували чеські спецслужби, влаштували працівники військової розвідки Росії.

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш увечері 17 квітня повідомив, що «існує доказове підозріння про залучення офіцерів російської спецслужби ГРУ, її військової частини 29155, до вибуху складів із боєприпасами на терені села Врбетіце у 2014 році».

У зв’язку з цим Прага оголосила 17 квітня про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР. Вони мають залишити Чехію протягом 48 годин.

За повідомленнями засобів інформації, за тими вибухами 2014 року, внаслідок яких загинули дві людини, стоять двоє працівників російської військової розвідки, відомої за попереднім скороченням ГРУ, Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. Це ті самі люди, які під вигаданими особами «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова», як вважають, труїли 2018 року в Великій Британії російського подвійного агента Сергія Скрипаля бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «новачок», але не досягли своєї мети.

При цьому озброєння, підірвані 2014 року на чеських складах, як повідомляють, могли призначатися для України, а саме для її Міністерства внутрішніх справ і його Національної гвардії, які протистояли російській гібридній агресії на частині сходу України.

Поліція Чехії у зв’язку з тими вибухами оголосила в розшук двох працівників російського ГРУ, які під час перебування в Чехії в жовтні 2014 року використовували принаймні по дві ідентичності: паспорти громадян Росії на імена Олександр Петров і Руслан Боширов, а також паспорти громадян Молдови на ім’я Ніколай Попа і Таджикистану на ім’я Руслан Табаров.

Вибухи на складах озброєнь у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Цивільна недержавна фірма, яка була легальним оператором цих складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.