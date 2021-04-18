У російській Думі не бачать «реальних причин» для видворення 18 дипломатів з Чехії

Депутати Державної думи Росії висловили незгоду з видворенням 18 російських дипломатів з Чехії. Зокрема, керівник комітету у закордонних справах Державної Думи Леонід Слуцький заявив, що у відповідь на ці дії чеської сторони будуть вжиті «відповідні кроки».

На його думку, видворення російських дипломатів є «тяжким ударом по двосторонніх відносинах», а для таких дій немає реальних причин.

«Реальних причин для такого кроку, впевнений, не було», – цитують російського політика місцеві медіа.

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Чеські медіа цитують неназване російське дипломатичне джерело, яке назвало можливим кроком чеської сторони «закриття свого посольства в Москві».

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек 17 квітня заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб.

Зокрема, за словами Бабіша, російські дипломати причетні до вибухів складів з боєприпасами в селищі Врбєтіце, які сталися в жовтні й грудні 2014 року. Тоді під час вибухів загинуло двоє людей.

18 російських дипломатів мають покинути Чехію у найближчі 48 годин.