Дії росіян у Чехії вказують на «модель поведінки» Москви – МЗС Британії

Велика Британія підтримує Чехію в її рішенні видворити російських дипломатів через вибухи 2014 року, мовиться в заяві британського міністра закордонних справ Домініка Рааба 18 квітня.

«Велика Британія повністю підтримує чеських союзників, які виявили, наскільки далеко можуть зайти російські розвідувальні служби у своїх спробах здійснювати небезпечні та зловмисні операції в Європі. Слідом за атакою із застосуванням «Новачка» в Солсбері це вказує на моделі поведінки Москви», – мовиться в заяві дипломата.

Він висловив співчуття жертвам вибуху 2014 року в чеських складах озброєння Врбетіце і нагадав про рішучість Лондона притягнути до відповідальності винних за замах на російського ексрозвідника Сергія Скрипаля в Солсбері із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачка».

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек 17 квітня заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чехії були ідентифіковані як представники російських спецслужб. Ці 18 російських дипломатів мають покинути Чехію у найближчі 48 годин.

Зокрема, за словами Бабіша, російські дипломати причетні до вибухів складів із боєприпасами в місцевості Врбетіце, які сталися в жовтні й грудні 2014 року. Тоді внаслідок вибухів загинуло двоє людей.

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У Росії натомість заявили, що для висилки її дипломатів «немає реальних причин».

Вибухи на складах боєприпасів у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року.

Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Комерційна фірма, яка була оператором цих складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.