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18 квітня 2021, Київ 16:36
Новини | Міжнародні

Україна підтримує видворення 18 російських дипломатів з Чехії – Кулеба

Посольство Росії в Чеській республіці, Прага, 16 квітня 2021 року

Україна підтримує рішення чеського уряду видворити 18 російських дипломатів за ймовірну причетність до вибухів у Врбєтіце. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18 квітня.

«Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи Російської Федерації. Такі злочини не мають залишатися без покарання», – написав Кулеба в своєму твітері.

Повідомлення голови МЗС України поширив, зокрема, посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек 17 квітня заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб. 18 російських дипломатів мають покинути Чехію у найближчі 48 годин.

Зокрема, за словами Бабіша, російські дипломати причетні до вибухів складів із боєприпасами в селищі Врбєтіце, які сталися в жовтні й грудні 2014 року. Тоді під час вибухів загинуло двоє людей.

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У Росії натомість заявили, що для висилки її дипломатів «немає реальних причин».

Вибухи на складах боєприпасів у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року.

Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Фірма, яка була оператором цих складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.

У смертельному вибуху на чеському складі в 2014 році Прага звинувачує російських агентів (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У смертельному вибуху на чеському складі в 2014 році Прага звинувачує російських агентів (фотогалерея)

Влада Чехії наказала 18 дипломатам Росії покинути країну після того, як чеська розвідка виявила, що російські агенти були причетні до вибуху на складі боєприпасів

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