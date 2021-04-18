Україна підтримує видворення 18 російських дипломатів з Чехії – Кулеба

Україна підтримує рішення чеського уряду видворити 18 російських дипломатів за ймовірну причетність до вибухів у Врбєтіце. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18 квітня.

«Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи Російської Федерації. Такі злочини не мають залишатися без покарання», – написав Кулеба в своєму твітері.

Повідомлення голови МЗС України поширив, зокрема, посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек 17 квітня заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб. 18 російських дипломатів мають покинути Чехію у найближчі 48 годин.

Зокрема, за словами Бабіша, російські дипломати причетні до вибухів складів із боєприпасами в селищі Врбєтіце, які сталися в жовтні й грудні 2014 року. Тоді під час вибухів загинуло двоє людей.

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У Росії натомість заявили, що для висилки її дипломатів «немає реальних причин».

Вибухи на складах боєприпасів у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року.

Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Фірма, яка була оператором цих складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.