Будинок Скрипаля у Солсбері викупить місцева рада

Будинок колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері, де його разом з дочкою отруїли «Новачком», викупить рада Вілтширу.

Рада збирається «перебудувати та відремонтувати» будинок перш ніж знову виставити на продаж.

Саме в цьому будинку вперше виявили «Новачок».

Як зазначає ВВС, рішення про придбання будинку місцева рада ухвалила після консультації з сусідами.

Вони дійшли згоди, що після ремонту його продадуть за схемою пайового володіння, яка передбачає, що будинок будуть використовувати виключно як житло, його не можна здавати у суборенду і ніхто не може заробляти на його історії.

Колишній співробітник ГРУ Росії Сергій Скрипаль був отруєний 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері. Разом із ним постраждали його дочка Юлія та кілька громадян Великої Британії, серед них – жінка, яка згодом померла.

Британська влада встановила, що Скрипалі були отруєні бойовою хімічною отрутою «Новачок». Лондон звинуватив в організації отруєння російські спецслужби. Виконавцями злочину слідство вважає агентів російської військової розвідки Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна.

Велика Британія, ЄС і США запровадили санкції проти російських громадян і компаній, які, на їхню думку, можуть бути причетні до замаху на Скрипалів і розробки отрути. Москва усі звинувачення відкидає, вважаючи отруєння в Солсбері провокацією західних спецслужб.