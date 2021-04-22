Марчук не виключає «серйознішого розкриття» агентів Росії після шпигунського скандалу в Чехії

Після оголошення в Чехії підозри про причетність працівників російської військової розвідки до вибухів на складах озброєнь у 2014 році можливе оприлюднення нових даних про діяльність імовірних агентів Росії. Про це заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ колишній прем’єр-міністр, екссекретар РНБОУ, ексміністр оборони, перший голова Служби безпеки України, генерал армії України Євген Марчук.

«Треба дивитися, з якої ще країни нещодавно вислали російських дипломатів – зі Сполучених Штатів Америки. Можливо, всі складові цього розслідування в Чехії були відомі і раніше. Що там були задіяні ці «солсберецькі» агенти («Петров» і «Боширов» – ред.). Я думаю, це скоординована акція в рамках країн НАТО, для того щоб показати Росії, що слухай, ми тебе роздягаємо. Щоб весь світ побачив, хто ти і що ти. Не тільки те, що ти в України робиш. Я думаю, що це не найстрашніше для Росії, але будуть і серйозніші розкриття», – вважає Євген Марчук.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. У зв’язку з цим Гамачек оголосив про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув «безпідставні звинувачення» Праги і назвав кроки Чехії «необґрунтованими і шкідливими для двосторонніх відносин».

Чеський уряд також ухвалив рішення не допустити російську державну компанію «Росатом» до майбутнього тендеру на добудову атомної електростанції в цій країні і більше не розглядати можливість купівлі російської вакцини «Спутнік V» проти COVID-19.

Вибухи на складі озброєнь у Врбетиці на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.