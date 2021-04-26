І цим напрямком може бути південь України, привід – забезпечити Крим водою. На думку Марчука, сила Путіна в його близькому оточенні. Оборонно-безпекова команда президента Росії – Патрушев, Бортников, Шойгу, Козак, Медведєв, Іванов. Чому Євген Марчук не радить голосно просити про ПДЧ НАТО? Чому не радить Україні намагатися повернутися в ядерний клуб держав? Про які червоні лінії говорив Путін у зверненні 2021 року до Федеральних зборів? І чому після стягнення майже стотисячного війська до кордонів України, Путін не наважився на наступ? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Євгена Марчука редакції Крим.Реалії.