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26 квітня 2021, Київ 08:44
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«Весь світ здибився» – Путін відклав війну на літо (відео)

«Весь світ здибився» – Путін відклав війну на літо (відео)
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«Весь світ здибився» – Путін відклав війну на літо (відео)

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Україні варто готуватися до раптового і дуже швидкого ходу з боку Росії, вважає Євген Марчук, 4-й прем'єр-міністр України, міністр оборони (2003–2004), голова СБУ (1991–1994), колишній секретар РНБО.

І цим напрямком може бути південь України, привід – забезпечити Крим водою. На думку Марчука, сила Путіна в його близькому оточенні. Оборонно-безпекова команда президента Росії – Патрушев, Бортников, Шойгу, Козак, Медведєв, Іванов. Чому Євген Марчук не радить голосно просити про ПДЧ НАТО? Чому не радить Україні намагатися повернутися в ядерний клуб держав? Про які червоні лінії говорив Путін у зверненні 2021 року до Федеральних зборів? І чому після стягнення майже стотисячного війська до кордонів України, Путін не наважився на наступ? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Євгена Марчука редакції Крим.Реалії.

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