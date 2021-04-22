«Вони протестували свої сили» – Євген Марчук про рішення Росії завершити «військові навчання» на кордоні і в Криму

Росія стягуванням військ до українського кордону і посиленнням концентрації військових в окупованому Криму випробовувала практичні можливості своїх збройних сил, заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ колишній прем’єр-міністр, екссекретар РНБОУ, ексміністр оборони, перший голова Служби безпеки України, генерал армії України Євген Марчук.

«Вони протестували свої сили, після цього вони зроблять підсумки, що спрацювало, що не спрацювало, що погано, що добре. Точно всі розвідки працювали – і космічна, і радіотехнічна, і агентурна. Вони також проведуть підсумки, як Україна реагувала, всі складові: і політики, і спецслужби, і військові, і населення, і «п’ята колона», – сказав Євген Марчук.

На його думку, «Путін не міг піти в наступальну операцію», коли Україна заявила про готовність, і коли весь світ «став на диби».

«Тобто це треба було «нарватися» на серйозну м’ясорубку. Через два-три дні проведуть нараду, підведуть всі підсумки, і буде доповідь, де найвужче місце. І наступного разу діяти будуть несподівано, різко, щоб Україна не встигла зреагувати. Щодо України, якщо Росія зараз все це відведе, то на закритому засідання РНБО, треба всім «дати чортів», бо я бачив де у нас не виходило, де були «плями», де не встигли», – зазначив Марчук.

Він додав, що нині Україні треба зробити серйозний аналіз і висновки щодо ситуації, та спрогнозувати, що Росія може використати.

«І заблокувати можливу провокацію, яка може бути з російської сторони. А вона може бути в одному напрямку – це безумовно вода для Криму. Але я не виключаю, що і на білоруському напрямку може бути якась хитра річ», – сказав Євген Марчук.

Раніше 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив про завершення навчань у Південному та Західному військових округах. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».

«Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною ухвалене рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах», – заявив Шойгу.

Він наказав забезпечити з 23 квітня повернення усіх військ до місць постійної дислокації.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що «зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу». За його словами, «Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації».

Росія останніми тижнями активно нарощувала військову присутність біля українських кордонів і в окупованому Криму. За даними розслідувачів, Москва стягнула десятки тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

США заявляли, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.