Росія перекинула до окупованого Криму на «міжвидові навчання» додаткові війська – ЗМІ

Російські військові у четвер, 22 квітня, проведуть в окупованому Криму «міжвидові навчання», повідомляють ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії.

«22 квітня 2021 року на полігоні «Опук» в Криму відбудеться основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, які проводилися в рамках раптової перевірки боєготовності», – наводить «Інтерфакс» повідомлення міністерства, яке надійшло в ніч на четвер.

За інформацією російського міністерства, у практичних заняттях військ візьмуть участь підрозділи загальновійськового об’єднання, об’єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи аеромобільних військ.

Зазначається, що вчора, 21 квітня, війська, які залучили до навчань, перекинули на місце їх проведення.

При цьому у російському військовому відомстві не вказали, яку кількість особового складу та військової техніки буде задіяно у навчаннях.

На сайті Міноборони Росії інформація про ці навчаннях нарази відсутня.

Минулого тижня стало відомо, що Росія перебазувала на окупований півострів штурмовики Су-25 з російського Ставропольського краю.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.