СБУ заявила про затримання автобусів із «тітушками» на Харківщині

Служба безпеки України заявляє, що в межах масштабних антитерористичних навчань на Харківщині запобігла проникненню на територію області кількох груп «тітушок», загалом понад 60 осіб.

За повідомленням, автобуси з «тітушками» були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави.

«Всі ці особи є жителями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області. За наявною інформацією, ці групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради», – заявили у СБУ.

За повідомленням, зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії «картинку» для обґрунтування можливих актів агресії Росії проти України.

У СБУ нагадали, що проводять антитерористичні навчання із залученням підрозділів Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інших членів Координаційної групи Антитерористичного центру.