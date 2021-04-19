СБУ анонсує антитерористичні навчання у більшості областей України

Служба безпеки проводить та планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей України, повідомила у понеділок пресслужба відомства.

«Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави. Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам. В ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що, крім підрозділів СБУ, у навчання залучені прикордонники, поліція, рятувальники, військові, найгвардійці, а також представники влади на місцях.

«Тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян. Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців», – вказали в СБУ.

Минулого тижня тренувальні антитерористичні заходи почалися у Харківській, Херсонській та Сумській областях.