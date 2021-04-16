«Закликаємо негайно припинити ескалацію»: у НАТО занепокоєні діями Росії у Чорному морі

У Північноатлантичному альянсі відреагували на намір Росії закрити певні райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року під приводом військових навчань. У НАТО закликали Москву дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

«Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія планує обмежити доступ до частин Чорного моря і Керченської протоки. Це було б невиправданим кроком і частиною більш широкої моделі дестабілізуючої поведінки Росії. Ми закликаємо Росію забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі і надати свободу судноплавства. Після незаконної анексії Криму Росія суттєво збільшила свою військову присутність на півострові і довкола нього. Триваюча мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів є додатковою загрозою незалежності України і підриває стабільність у всьому регіоні. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити свої провокації і дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань», – йдеться в поширеній у п’ятницю заяві речниці НАТО Оани Лунгеску.

Лунгеску заявила, що союзники по НАТО не визнають незаконну анексію Криму Росією.

«Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – зауважила вона.

Раніше сьогодні також у ЄС заявили, що стривожені діями Росії у Чорному морі.

Міністерство закордонних справ раніше повідомило про рішення Росії про закриття з наступного тижня і до жовтня частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. У міністерстві зазначили, що на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України на суходолі Росія почала ескалацію у морі.

Російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії заявили, що закриття Росією до 31 жовтня деяких районів акваторії Чорного моря не перешкоджатиме судноплавству через Керченську протоку.