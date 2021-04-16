У ЄС стривожені діями Росії у Чорному морі

Намір Російської Федерації закрити певні райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 під приводом військових навчань викликає серйозну тривогу, тим більше на тлі ситуації на українсько-російському державному кордоні та в окупованому Криму. Про це заявив речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля Петер Стано.

«Це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права. Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід в Азовське море і назад відповідно до міжнародного права», – мовиться у заяві Стано.

Міністерство закордонних справ раніше повідомило, про рішення Росії про закриття з наступного тижня і до жовтня частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. У міністерстві зазначили, що на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України на суходолі, Росія почала ескалацію у морі.