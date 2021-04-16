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16 квітня 2021, Київ 17:07
Новини | Політика

У ЄС стривожені діями Росії у Чорному морі

Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід в Азовське море і назад відповідно до міжнародного права

Намір Російської Федерації закрити певні райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 під приводом військових навчань викликає серйозну тривогу, тим більше на тлі ситуації на українсько-російському державному кордоні та в окупованому Криму. Про це заявив речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля Петер Стано.

«Це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права. Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід в Азовське море і назад відповідно до міжнародного права», – мовиться у заяві Стано.

Міністерство закордонних справ раніше повідомило, про рішення Росії про закриття з наступного тижня і до жовтня частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. У міністерстві зазначили, що на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України на суходолі, Росія почала ескалацію у морі.

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