Росія заявила про закриття Керченської протоки для військових та державних суден інших країн – МЗС України

Росія заявила про закриття з наступного тижня і до жовтня частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

«Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря. Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України на суходолі, Росія почала ескалацію у морі.

«Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України», – йдеться у заяві.

На думку МЗС, дії Росії свідчать про відсутність намірів відмовитися від продовження агресії проти України, зокрема, з використанням військових та гібридних методів.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із цими діями Російської Федерації та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря. Закликаємо міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії та припинення ескалації у Азово-Чорноморському регіоні», – йдеться у повідомленні.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.