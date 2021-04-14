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15 квітня 2021, Київ 01:01
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Інфраструктура окупованого Криму була підготовлена для розміщення ядерної зброї – відео

Інфраструктура окупованого Криму була підготовлена для розміщення ядерної зброї – відео
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Інфраструктура окупованого Криму була підготовлена для розміщення ядерної зброї – відео

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Україна не дає Росії жодних підстав, причин чи приводів для ескалації військової агресії, заявив міністр оборони України Андрій Таран 14 квітня на засіданні комітету Європарламенту з питань безпеки й оборони, на якому він виступав у режимі відеоконференції.

За словами міністра, інфраструктура окупованого Криму була підготовлена для потенційного розміщення ядерної зброї. «Присутність ядерних боєприпасів на півострові створює широкий перелік політичних, правових і моральних проблем. Якщо Росія передислокує туди ядерну зброю, це буде фундаментальним порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», – сказав міністр. Він також застеріг, що Москва може напасти на Україну, щоб забезпечити постачання води для окупованого Криму. (Відео Reuters)

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