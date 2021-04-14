За словами міністра, інфраструктура окупованого Криму була підготовлена для потенційного розміщення ядерної зброї. «Присутність ядерних боєприпасів на півострові створює широкий перелік політичних, правових і моральних проблем. Якщо Росія передислокує туди ядерну зброю, це буде фундаментальним порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», – сказав міністр. Він також застеріг, що Москва може напасти на Україну, щоб забезпечити постачання води для окупованого Криму. (Відео Reuters)