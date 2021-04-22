Реакція Заходу важлива, щоб перешкодити Путіну – Кулеба

Україна закликає союзників продемонструвати готовність покарати Москву новими санкціями, щоб утримати від застосування більшої військової сили проти України. Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба наголосив, що хоч Київ поки не має нової інформації, яка б вказувала на підготовку нових військових дій Росії проти України, Заходу важливо діяти зараз, щоб перешкодити цьому.

«У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято. Так що тепер вона може йти в будь-якому напрямку… І саме тому реакція Заходу, консолідована реакція Заходу так важлива зараз, щоб перешкодити Путіну ... ухвалити це рішення», – наголосив міністр.

Кулеба додав, що під час зустрічі минулого тижня з державним секретарем США Ентоні Блінкеном він попросив Вашингтон надати «потужні засоби радіоелектронної боротьби», щоб протидіяти здатності Росії блокувати українські комунікації.

За словами глави МЗС, він також закликав міністрів закордонних справ Європейського союзу розглянути «заборону Росії доступу до SWIFT» як частину пакету нових економічних санкцій, якщо Кремль загострить ситуацію.

У середу Путін попередив Захід, щоб він не перетинав «червоні лінії», заявивши, що Москва швидко і жорстко відреагує на будь-які провокації.

«Я трактував послання президента Путіна наступним чином: «ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але ви не маєте права перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де знаходяться наші червоні лінії», – зазначив Кулеба.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.